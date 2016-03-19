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Александра Нехай: что известно о девочке, покорившей Билана, Пелагею и Агутина

19 марта 2016 14:30
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В третьем сезоне российского телешоу «Голос. Дети» выступила участница из Беларуси — Александра Нехай. Ее исполнение песни «Кукушка» Виктора Цоя заставило развернуться всех наставников — Диму Билана, Пелагею, Леонида  Агутина. Участница выбрала команду последнего.

За сутки видео выступления Александры набрало около 40 000 просмотров — рекорд среди юных музыкантов, чьи выступления вышли в эфир 18 марта.

Следующий этап конкурса — батлы, где решится дальнейшая судьба участников. А пока предлагаем узнать об Александре Нехай чуть больше.

1. Александра завоевала бронзу на Славянском базаре 2011 года, исполнив  белорусскую народную песню  «Саўка ды Грышка», ремикс на композицию  «Спят усталые игрушки» и колыбельную из мультфильма «Бременские музыканты».

2. В 13 лет является обладательницей гранд-премии и звания лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2011 г.,  стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2013 и 2014 гг.

3. Ее талант  уже успели высоко оценить во многих странах мирах:  Германии, Польше, Чехии,  Италии, Дании, Болгарии, Турции, Швеции, Чехии, Франции, Латвии, Китае, Марокко, Великобритании.

4. В 2011 году учавствовала в национальном отборочном туре конкурса  «Новая волна» с хитом Beatles «Yellow Submarine».

5. Александра не только поет, но и играет на фортепиано.

6. Александра считает семерку своим талисманом.

7. Ее прабабушка в 8 лет пела на коронации Николая II.

8. Тонкостям вокального мастерства  Александра обучается у Петра Елфимова, который представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

Александра Нехай: что известно о девочке, покорившей Билана, Пелагею и Агутина-1

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Автор: Наталия Колешко

# Звезды # калейдоскоп # Александра Нехай # Россия # Голос. Дети

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