Александра Нехай: что известно о девочке, покорившей Билана, Пелагею и Агутина

В третьем сезоне российского телешоу «Голос. Дети» выступила участница из Беларуси — Александра Нехай. Ее исполнение песни «Кукушка» Виктора Цоя заставило развернуться всех наставников — Диму Билана, Пелагею, Леонида Агутина. Участница выбрала команду последнего.

За сутки видео выступления Александры набрало около 40 000 просмотров — рекорд среди юных музыкантов, чьи выступления вышли в эфир 18 марта.

Следующий этап конкурса — батлы, где решится дальнейшая судьба участников. А пока предлагаем узнать об Александре Нехай чуть больше.

1. Александра завоевала бронзу на Славянском базаре 2011 года, исполнив белорусскую народную песню «Саўка ды Грышка», ремикс на композицию «Спят усталые игрушки» и колыбельную из мультфильма «Бременские музыканты».

2. В 13 лет является обладательницей гранд-премии и звания лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи за 2011 г., стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2013 и 2014 гг.

3. Ее талант уже успели высоко оценить во многих странах мирах: Германии, Польше, Чехии, Италии, Дании, Болгарии, Турции, Швеции, Чехии, Франции, Латвии, Китае, Марокко, Великобритании.

4. В 2011 году учавствовала в национальном отборочном туре конкурса «Новая волна» с хитом Beatles «Yellow Submarine».

5. Александра не только поет, но и играет на фортепиано.

6. Александра считает семерку своим талисманом.

7. Ее прабабушка в 8 лет пела на коронации Николая II.

8. Тонкостям вокального мастерства Александра обучается у Петра Елфимова, который представлял Беларусь на конкурсе «Евровидение» в 2009 году.