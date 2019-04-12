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«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске

12 апреля 2019 18:54
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Третий Дом Советов в Минске, по адресу Максима Богдановича, 23, заселил командный состав Красной Армии. В отличие от первых двух Домов Советов, это было новое здание, построенное в 1936 году на волне угасающего конструктивизма, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-1

Тимофей Акудович, экскурсовод:
Это здание получилось переходным. С одной стороны, тут всё квадратно, параллельно, перпендикулярно. Тут есть шахта световая для лестничной клетки – это самое яркое свидетельство конструктивизма, когда снизу доверху идёт сплошное стекло.  Но при этом есть пилястры такие белые, которые поднимаются снизу вверх. Это уже свидетельство, что наступает новый стиль – неоклассицизм.    

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-4

С Третьим домом Советов связана леденящая душу трагедия, которая  произошла здесь в первые дни войны. После неё статусная пятиэтажка стала именоваться в народе Домом мёртвых.

Тимофей Акудович:
24 июня 1941 года фашисты бомбили Минск. И одна из бомб попала как раз в этот дом. Жёны и дети офицеров, которые пошли воевать, спрятались в бомбоубежище под домом. От бомбы завалило проход, начался пожар и они все погибли. На фоне всех разрушений Минска про эту историю рассказывали отдельно. 

Этот дом – самый комфортный из всех трёх Домов Советов в Минске. Апартаменты предназначались для красных командиров и номенклатуры.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-7

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-9

Один из подъездов был отведён исключительно для прислуги. Домработницам, водителям, дворникам выделяли «двушки» с крохотными кухнями и без уборной. 

Зато у высоких хозяев квартиры были и с встроенными кухнями и даже ваннами-бассейнами. Сергей Ящук въехал сюда с родителями в 1948 году.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-12

Несколько лет одну жилплощадь – а это немногим более 50 квадратных метров, пришлось делить с другой, совершенно незнакомой семьей. Но память сохранила лишь приятные воспоминания. Больше всего запомнились знаменитые соседи.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-15

Сергей Ящук, жилец дома №23 по ул. Богдановича:
В этом же подъезде на 3-ем этаже проживал Панченко, а на 2-ом этаже – Петрусь Бровка. В следующем подъезде – Кулешов, в левом подъезде – Кондрат Крапива.

В 1947 году дом отстраивали немцы – со свойственной дотошностью и качеством.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-18

Сергей Ящук:
Достаточно сказать, что он кирпичный, толщина стен – 60 см. Тёплый, не промерзает. Потому что немцы строили надёжно, по своей технологии заделывали окна. Чтобы выдрать старую раму – ох…

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-21

Изюминка Третьего Дома Советов – врезные ванны, больше напоминающие мини-бассейны. Глубина некоторых могла достигать 70 сантиметров.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-24

Сергей Сергачев, доктор архитектуры, профессор БНТУ:
А тут в виде такого бассейна, на уровне пола лесенка такая, туда спускаешься. По размерам немножко больше, чем наша стандартная ванна, квадратного плана чистого такого. Такой бассейн.

«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске-27

# Здания Минска # калейдоскоп # Тимофей Акудович # Сергей Ящук # Сергей Сергачев

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