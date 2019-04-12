«На уровне пола лесенка такая, туда спускаешься». А вы видели ванны-бассейны? Как живут в бывшем Доме Советов в Минске

Третий Дом Советов в Минске, по адресу Максима Богдановича, 23, заселил командный состав Красной Армии. В отличие от первых двух Домов Советов, это было новое здание, построенное в 1936 году на волне угасающего конструктивизма, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Это здание получилось переходным. С одной стороны, тут всё квадратно, параллельно, перпендикулярно. Тут есть шахта световая для лестничной клетки – это самое яркое свидетельство конструктивизма, когда снизу доверху идёт сплошное стекло. Но при этом есть пилястры такие белые, которые поднимаются снизу вверх. Это уже свидетельство, что наступает новый стиль – неоклассицизм.

С Третьим домом Советов связана леденящая душу трагедия, которая произошла здесь в первые дни войны. После неё статусная пятиэтажка стала именоваться в народе Домом мёртвых. Тимофей Акудович:

24 июня 1941 года фашисты бомбили Минск. И одна из бомб попала как раз в этот дом. Жёны и дети офицеров, которые пошли воевать, спрятались в бомбоубежище под домом. От бомбы завалило проход, начался пожар и они все погибли. На фоне всех разрушений Минска про эту историю рассказывали отдельно. Этот дом – самый комфортный из всех трёх Домов Советов в Минске. Апартаменты предназначались для красных командиров и номенклатуры.

Один из подъездов был отведён исключительно для прислуги. Домработницам, водителям, дворникам выделяли «двушки» с крохотными кухнями и без уборной. Зато у высоких хозяев квартиры были и с встроенными кухнями и даже ваннами-бассейнами. Сергей Ящук въехал сюда с родителями в 1948 году.

Несколько лет одну жилплощадь – а это немногим более 50 квадратных метров, пришлось делить с другой, совершенно незнакомой семьей. Но память сохранила лишь приятные воспоминания. Больше всего запомнились знаменитые соседи.

Сергей Ящук, жилец дома №23 по ул. Богдановича:

В этом же подъезде на 3-ем этаже проживал Панченко, а на 2-ом этаже – Петрусь Бровка. В следующем подъезде – Кулешов, в левом подъезде – Кондрат Крапива. В 1947 году дом отстраивали немцы – со свойственной дотошностью и качеством.

Сергей Ящук:

Достаточно сказать, что он кирпичный, толщина стен – 60 см. Тёплый, не промерзает. Потому что немцы строили надёжно, по своей технологии заделывали окна. Чтобы выдрать старую раму – ох…

Изюминка Третьего Дома Советов – врезные ванны, больше напоминающие мини-бассейны. Глубина некоторых могла достигать 70 сантиметров.