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На сотом году жизни умерла голливудская актриса Жа Жа Габор

19 декабря 2016 12:55
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Новости США. «Нас покинула еще одна голливудская легенда», – так, узнав о смерти голливудской дивы, написала на своей странице в социальной сети звезда бурлеска Дита фон Тиз. Она назвала Жа Габор одной из самых остроумных красавиц всех времен.

Жа Жа Габор не дожила 2 месяцев до своего 100-летнего юбилея. Сообщается, что женщина умерла от сердечного приступа.

Платиновая блондинка отличалась ослепительной красотой и вела бурную светскую жизнь. Известная своими эксцентричными выходками, она была девять раз замужем, семь раз разводилась, а один брак был аннулирован. Ее шутки о замужестве стали афоризмами.

На сотом году жизни умерла голливудская актриса Жа Жа Габор-1



«Я никогда не сердилась на них (на мужей) настолько сильно, чтобы возвращать бриллианты», – наиболее известная фраза, брошенная Габор невзначай, была подхвачена и растиражирована американскими изданиями.

Жа Жа Габор родилась в 1917 году в Будапеште. В 1936 году она выиграла титул «Мисс Венгрия». Перед Второй мировой войной ее семья эмигрировала из Венгрии в США, а в 1958 году Жа Жа Габор получила премию «Золотой глобус» как «самая гламурная актриса».

На сотом году жизни умерла голливудская актриса Жа Жа Габор-3

В ее фильмографии – более 60 ролей. Среди наиболее известных фильмов: «Мулен Руж», «Голая правда», «Кошмар на улице Вязов», «Мексиканец в Голливуде», «Три истории любви».

Последние 20 лет Габор редко покидала свой дом. Она очень тяжело пережила смерть своих сестер, ушедших из жизни в середине 90-х.

В 2010 году актрисе ампутировали часть ноги из-за обширного заражения. В марте 2011 года Габор отказалась от ампутации второй ноги, после чего врачи оценили ее шансы прожить еще хотя бы год на 50%. Узнав о смерти своей давней подруги Элизабет Тейлор, она вновь была госпитализирована с гипертоническим кризом. Спустя год Жа Жа Габор несколько месяцев провела в больнице из-за осложнений после пневмонии. 

На сотом году жизни умерла голливудская актриса Жа Жа Габор-6



В 2016 году из жизни ушло много известных людей, и кто-то даже считает год уходящий необычайно трагичным и даже аномальным. Дэвид Боуи, Принс, Мохаммед Али, сэр Джордж Мартин, Леонард Коэн… Список можно продолжать. В апреле этого года редактор Би-би-си Ник Серпелл, отвечающий за написание некрологов, решил проверить, действительно ли 2016 год был настолько аномален, как об этом писали в соцсетях (здесь подробнее).

# Фотофакт # Некролог # калейдоскоп # Жа Жа Габор

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