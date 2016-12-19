На сотом году жизни умерла голливудская актриса Жа Жа Габор

Новости США. «Нас покинула еще одна голливудская легенда», – так, узнав о смерти голливудской дивы, написала на своей странице в социальной сети звезда бурлеска Дита фон Тиз. Она назвала Жа Габор одной из самых остроумных красавиц всех времен.



Жа Жа Габор не дожила 2 месяцев до своего 100-летнего юбилея. Сообщается, что женщина умерла от сердечного приступа.



Платиновая блондинка отличалась ослепительной красотой и вела бурную светскую жизнь. Известная своими эксцентричными выходками, она была девять раз замужем, семь раз разводилась, а один брак был аннулирован. Ее шутки о замужестве стали афоризмами.





«Я никогда не сердилась на них (на мужей) настолько сильно, чтобы возвращать бриллианты», – наиболее известная фраза, брошенная Габор невзначай, была подхвачена и растиражирована американскими изданиями.



Жа Жа Габор родилась в 1917 году в Будапеште. В 1936 году она выиграла титул «Мисс Венгрия». Перед Второй мировой войной ее семья эмигрировала из Венгрии в США, а в 1958 году Жа Жа Габор получила премию «Золотой глобус» как «самая гламурная актриса».

В ее фильмографии – более 60 ролей. Среди наиболее известных фильмов: «Мулен Руж», «Голая правда», «Кошмар на улице Вязов», «Мексиканец в Голливуде», «Три истории любви». Последние 20 лет Габор редко покидала свой дом. Она очень тяжело пережила смерть своих сестер, ушедших из жизни в середине 90-х.



В 2010 году актрисе ампутировали часть ноги из-за обширного заражения. В марте 2011 года Габор отказалась от ампутации второй ноги, после чего врачи оценили ее шансы прожить еще хотя бы год на 50%. Узнав о смерти своей давней подруги Элизабет Тейлор, она вновь была госпитализирована с гипертоническим кризом. Спустя год Жа Жа Габор несколько месяцев провела в больнице из-за осложнений после пневмонии.