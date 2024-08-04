Ватикан официально осудил церемонию открытия ОИ-2024 в Париже

В Ватикане высказали свое сожаление по случаю торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, которая прошла 26 июля. Об этом пишет РИА Новости.

«Святой Престол был опечален некоторыми сценами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже», – говорится в документе святого Престола.

В документе также отмечено, что некоторые эпизоды вызвали у христиан и приверженцев иных религий оскорбление, а также подчеркнул, что свобода слова предполагает уважение к религиозным убеждениям.

Кроме этого, пользователей соцсетей сильно задело участие в постановке трансвеститов и членов сообщества ЛГБТ, в особенности пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Энн Дескам, директор по коммуникациям оргкомитета Игр, извинилась перед всеми, чьи чувства были задеты.