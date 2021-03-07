На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник
Женщина не понимала, почему иногда по утрам не срабатывает будильник. Выяснилось, что с будильником всё в порядке, просто кое-кто его выключал.
Екатерина Мохнач как и многие другие люди завела себе страничку на TikTok, где делится разными забавными видео. Обычно ролики женщины не набирают более нескольких тысяч просмотров, но недавнее посмотрели более четырёх с половиной миллионов раз.
Фото: tiktok.com/@mokhnach32
В коротком видео Мохнач объяснила, почему иногда рискует проспать работу. Стоило устройству зазвонить, как находившийся рядом кот немедленно отключил гаджет. Вероятно, пушистый беспокоился, что телефон зря разбудит хозяев и помешает им отдыхать.
Фото: tiktok.com/@mokhnach32
Пользователи TikTok единодушно пришли к выводу, что заботливый котик способен растопить любое сердечко. Впрочем, иногда такая забота может выйти боком, ведь вряд ли кто-то поверит, что человек опоздал на работу из-за кота, который отключил будильник.
Фото: tiktok.com/@mokhnach32
Кстати, недавно мы рассказывали про парня, который прекрасно проводит время с тремя котами. И в этих отношениях девушка лишняя – подробнее здесь.