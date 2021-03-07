На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник

Женщина не понимала, почему иногда по утрам не срабатывает будильник. Выяснилось, что с будильником всё в порядке, просто кое-кто его выключал.

Екатерина Мохнач как и многие другие люди завела себе страничку на TikTok, где делится разными забавными видео. Обычно ролики женщины не набирают более нескольких тысяч просмотров, но недавнее посмотрели более четырёх с половиной миллионов раз.