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На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник

07 марта 2021 12:59
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Женщина не понимала, почему иногда по утрам не срабатывает будильник. Выяснилось, что с будильником всё в порядке, просто кое-кто его выключал. 

Екатерина Мохнач как и многие другие люди завела себе страничку на TikTok, где делится разными забавными видео. Обычно ролики женщины не набирают более нескольких тысяч просмотров, но недавнее посмотрели более четырёх с половиной миллионов раз. 

На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник -1

Фото: tiktok.com/@mokhnach32 

В коротком видео Мохнач объяснила, почему иногда рискует проспать работу. Стоило устройству зазвонить, как находившийся рядом кот немедленно отключил гаджет. Вероятно, пушистый беспокоился, что телефон зря разбудит хозяев и помешает им отдыхать. 

На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник -4

Фото: tiktok.com/@mokhnach32 

Пользователи TikTok единодушно пришли к выводу, что заботливый котик способен растопить любое сердечко. Впрочем, иногда такая забота может выйти боком, ведь вряд ли кто-то поверит, что человек опоздал на работу из-за кота, который отключил будильник. 

На работу сегодня не идёшь. Женщина не могла понять, почему по утрам не слышит будильник -7

Фото: tiktok.com/@mokhnach32 

Кстати, недавно мы рассказывали про парня, который прекрасно проводит время с тремя котами. И в этих отношениях девушка лишняя – подробнее здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Екатерина Мохнач # Фотофакт

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