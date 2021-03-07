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Мужчина испугался собственного текста на телефоне. Но разгадка тайны оказалась забавной

07 марта 2021 11:27
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Мужчина заметил, что несколько дней подряд печатает на телефоне каждое слово с ошибками. Это его так взволновало, что парень захотел отправиться к врачу. 

Пользователь Reddit под ником Snaebakabeans ещё в ноябре 2020 года купил себе смартфон с функцией автокоррекции. То есть гаджет подстраивается под стиль набора пользователя и автоматически исправляет опечатки. 

Мужчина испугался собственного текста на телефоне. Но разгадка тайны оказалась забавной -1

Фото: pixabay.com 

Всё было хорошо до марта. Однако затем мужчина стал регулярно делать так много ошибок, что телефон попросту не мог их исправить. Snaebakabeans испугался, что у него случился инсульт и попросил супругу вызвать скорую. Жена устроила мужу небольшую проверку и выяснила, что с его здоровьем всё в порядке. 

После этого супруги пришли к выводу, что проблема в телефоне. Мужчина сбросил настройки. Теперь устройство снова работало нормально, а Snaebakabeans перестал печатать с ошибками. 

Мужчина испугался собственного текста на телефоне. Но разгадка тайны оказалась забавной -4

Фото: pixabay.com 

Через некоторое время парень догадался, в чём была проблема. С мая 2020 года у него постоянно были акриловые ногти. В основном мужчина набирал текст большими пальцами и немного смещался в сторону от букв. И вот недавно акриловый ноготь на одном из больших пальцев сломался. Именно из-за этого телефон и перестал правильно распознавать набираемый текст. 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая испугалась своего почерка. И ей действительно понадобилась помощь врачей – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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