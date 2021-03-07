Мужчина испугался собственного текста на телефоне. Но разгадка тайны оказалась забавной

Мужчина заметил, что несколько дней подряд печатает на телефоне каждое слово с ошибками. Это его так взволновало, что парень захотел отправиться к врачу. Пользователь Reddit под ником Snaebakabeans ещё в ноябре 2020 года купил себе смартфон с функцией автокоррекции. То есть гаджет подстраивается под стиль набора пользователя и автоматически исправляет опечатки.

Фото: pixabay.com

Всё было хорошо до марта. Однако затем мужчина стал регулярно делать так много ошибок, что телефон попросту не мог их исправить. Snaebakabeans испугался, что у него случился инсульт и попросил супругу вызвать скорую. Жена устроила мужу небольшую проверку и выяснила, что с его здоровьем всё в порядке. После этого супруги пришли к выводу, что проблема в телефоне. Мужчина сбросил настройки. Теперь устройство снова работало нормально, а Snaebakabeans перестал печатать с ошибками.

Фото: pixabay.com