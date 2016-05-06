Дима Билан о финале проекта «Голос. Дети»: Я долго не мог вернуться к какой-либо речи

Новости России. После финала шоу «Голос. Дети» Дима Билан решил взять паузу. Наставник был настолько опустошен эмоционально, что не смог даже прокомментировать победу своего подопечного Данилы Плужникова.

Спустя почти неделю Билан оставил на своей странице в социальной сети послание для своих поклонников и, в первую очередь, для своих подопечных.

Дима Билан:

Вот они герои! Ярослава, Данил, Мария! Трое ребят, которые взбудоражили наши души! встряхнули всех нас добротно и так искренне, что я долго не мог вернуться к какой-либо речи, даже письменно в Instagram! Мне довелось быть в гуще этих звонких эмоций, резонирующих сильно очень и заставляющих задуматься о многом! Спасибо вам, ребята, что вы такие старательные и молодцы огромные, скрупулезные и думающие! Вы разные и вас объединяет талант и упорство! Сил и побед, главное над собой!