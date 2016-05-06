Дима Билан о финале проекта «Голос. Дети»: Я долго не мог вернуться к какой-либо речи
Новости России. После финала шоу «Голос. Дети» Дима Билан решил взять паузу. Наставник был настолько опустошен эмоционально, что не смог даже прокомментировать победу своего подопечного Данилы Плужникова.
Спустя почти неделю Билан оставил на своей странице в социальной сети послание для своих поклонников и, в первую очередь, для своих подопечных.
Дима Билан:
Вот они герои! Ярослава, Данил, Мария! Трое ребят, которые взбудоражили наши души! встряхнули всех нас добротно и так искренне, что я долго не мог вернуться к какой-либо речи, даже письменно в Instagram! Мне довелось быть в гуще этих звонких эмоций, резонирующих сильно очень и заставляющих задуматься о многом! Спасибо вам, ребята, что вы такие старательные и молодцы огромные, скрупулезные и думающие! Вы разные и вас объединяет талант и упорство! Сил и побед, главное над собой!
Источник фото: instagram.com/bilanofficial/
Миллионы зрителей следили за ходом финального состязания юных исполнителей. В третьем сезоне победу одержал Данил Плужников. 13-летний мальчик невысокого роста, у которого в детстве врачи обнаружили редкое и сложное заболевание, покорил сердца зрителей ровно в того момента, как поднялся на сцену.
В зрительском голосовании приняли участие более 1 млн человек.
И это рекорд за все три сезона детского «Голоса». Данил одержал победу с гигантским отрывом – он набрал 61,7% голосов.
Фото. Дима Билан и Данил Плужников
Данил Плужников (в интервью «Комсомольской правде»):
Не мне судить, почему за меня голосуют. Я не уверен, что потому, что я какой-то там особенный. Людям нравится, когда я пою, наверно. Раз столько голосов. И я всех хочу за это поблагодарить. Мне очень приятно.
Участница шоу «Голос. Дети» Александра Нехай о том, что происходило за кулисами популярного проекта, рассказала в программе «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ». Здесь подробности.