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На Марс отправят глухого и немого робота-гуманоида

05 мая 2016 07:56
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Новости США. На Марс отправят робота-гуманоида. Высокотехнологичную разработку назвали Валькирией. Несмотря на сходство с человеком, говорить и слышать робот не умеет. Зато прекрасно видит и осязает. За это отвечают десятки новейших сенсоров и стереокамер. Есть даже специальный лазерный радар, который измеряет световыми импульсами расстояние до того или иного объекта.

Разработчики говорят, что Валькирия получит в будущем новые способности. А в путешествие к Красной Планете она отправится уже через пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Роботы

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