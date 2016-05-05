На Марс отправят глухого и немого робота-гуманоида

Новости США. На Марс отправят робота-гуманоида. Высокотехнологичную разработку назвали Валькирией. Несмотря на сходство с человеком, говорить и слышать робот не умеет. Зато прекрасно видит и осязает. За это отвечают десятки новейших сенсоров и стереокамер. Есть даже специальный лазерный радар, который измеряет световыми импульсами расстояние до того или иного объекта.

Разработчики говорят, что Валькирия получит в будущем новые способности. А в путешествие к Красной Планете она отправится уже через пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.