Папа уложил маленького сына спать, а видеоняня засняла что-то странное. Необычные кадры

Иногда дети делают вещи, которые вызывают искренний смех. И этот случай – один из них. Видеоняня сняла веселую рефлекторную реакцию ребенка, когда папа попытался уложить его спать. По информации The Epoch Times, Габриэль Мур укладывал сына Тайлера в кровать. Мальчик реагировал странно каждый раз, когда Габриэль касался его руки. Когда отец возвращал левую руку Тайлера в естественное положение, то противоположная рука ребенка взлетала в воздух – и наоборот. Тайлер двигался как механический робот.

Cкриншот из видео

Оба родителя стали свидетелями забавного случая и просто не могли сдержать смех. Видео с сыном пара выложила на YouTube. Клип под названием «Не механический ребенок» посмотрели более 14 миллионов раз с тех пор, как отец загрузил его на YouTube в 2011 году. Смотрите забавный ролик здесь. Один из пользователей написал: «Так смешно! Так круто!! У ребенка уже есть характер».

Cкриншот из видео

Другой поделился своим опытом: «У нашей дочери была такая же похожая реакция в детстве. Когда она чихала, то сворачивалась в клубок, как жучок. Дети – это ангелы и растить их всегда в радость». После просмотра ролика в сети некоторые родители выразили обеспокоенность тем, что маленький Тайлер может страдать от заболевания. «Это смешно, но и слишком необычно, может ли это быть признаком болезни? Если бы это был мой ребенок, я бы отнес его к врачу и показал этот клип, возможно, это неврологическое заболевание или что-то в этом роде».

Cкриншот из видео

Тем не менее, малыш Тайлер уже вырос и превратился в здорового и счастливого мальчика, который любит кататься на водных лыжах и летать на самолетах. Под описанием к видео отец ответил тем, кто волновался о здоровье малыша. «Моему сыну Тайлеру сейчас 15 лет (по состоянию на декабрь 2017 года) и у него нет проблем со здоровьем».

Взрослый Тайлер. Фото: Facebook Gabriel Moore