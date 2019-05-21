Папа уложил маленького сына спать, а видеоняня засняла что-то странное. Необычные кадры
Иногда дети делают вещи, которые вызывают искренний смех. И этот случай – один из них. Видеоняня сняла веселую рефлекторную реакцию ребенка, когда папа попытался уложить его спать.
По информации The Epoch Times, Габриэль Мур укладывал сына Тайлера в кровать. Мальчик реагировал странно каждый раз, когда Габриэль касался его руки. Когда отец возвращал левую руку Тайлера в естественное положение, то противоположная рука ребенка взлетала в воздух – и наоборот. Тайлер двигался как механический робот.
Оба родителя стали свидетелями забавного случая и просто не могли сдержать смех. Видео с сыном пара выложила на YouTube.
Клип под названием «Не механический ребенок» посмотрели более 14 миллионов раз с тех пор, как отец загрузил его на YouTube в 2011 году.
Смотрите забавный ролик здесь.
Один из пользователей написал: «Так смешно! Так круто!! У ребенка уже есть характер».
Другой поделился своим опытом: «У нашей дочери была такая же похожая реакция в детстве. Когда она чихала, то сворачивалась в клубок, как жучок. Дети – это ангелы и растить их всегда в радость».
После просмотра ролика в сети некоторые родители выразили обеспокоенность тем, что маленький Тайлер может страдать от заболевания. «Это смешно, но и слишком необычно, может ли это быть признаком болезни? Если бы это был мой ребенок, я бы отнес его к врачу и показал этот клип, возможно, это неврологическое заболевание или что-то в этом роде».
Тем не менее, малыш Тайлер уже вырос и превратился в здорового и счастливого мальчика, который любит кататься на водных лыжах и летать на самолетах. Под описанием к видео отец ответил тем, кто волновался о здоровье малыша. «Моему сыну Тайлеру сейчас 15 лет (по состоянию на декабрь 2017 года) и у него нет проблем со здоровьем».
Взрослый Тайлер. Фото: Facebook Gabriel Moore
Педиатр и доцент кафедры педиатрии Чикагского университета Эдит Дж. Чернофф рассказала, что может стать причиной непроизвольных движений ребенка.
По ее словам, «рефлексы новорожденных – это автоматические реакции на раздражители. Природа рефлекса новорожденного заключается в том, что ребенок не думает о том, что делать, а делает что-то инстинктивно».
Фактически, эти детские рефлексы являются нормальной частью развивающейся нервной системы ребенка.
Это видео определенно стало одной из тех причудливых вещей, благодаря которым Габриэль и Тайлер могут оглянуться назад и посмеяться даже много лет спустя.
Дети постригли друг друга электробритвой. Реакция их мамы вызывает аплодисменты – смешные кадры (здесь подробнее).