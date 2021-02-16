Мужчина полюбил феминизм. Теперь парень в декретном отпуске и с фамилией жены

Мужчина переехал в другую страну и ясно почувствовал сложности патриархального общества. Однако судьбоносное знакомство с девушкой перевернуло жизнь парня. Как сообщает Japan Times, японец Шухей Мацуо-Пост до 28 лет жил в США, где нет сильных гендерных стереотипов. Однако в 28 лет Мацуо-Пост переехал в Японию. Мужчина немало удивился, что в стране есть исключительно женские вагоны поездов. Удивило, что есть специализированные женские и мужские заведения. Удивило, что куда бы ни пришла пара, в первую очередь всегда обслуживают мужчину.

Фото: facebook.com/ITookHerName

Всё это вызывало у Шухея сильный дискомфорт. Он не привык к такой разнице в отношениях к мужчинам и женщинам. Не выдержав японской обстановки, мужчина переехал в Гонконг. Там Мацуо-Пост познакомился со своей будущей супругой – Тиной Мацуо-Пост. Девушка сразу сказала, что она – феминистка. Во время свиданий девушка спокойно объясняла своему партнёру, что ему не нужно быть чересчур брутальным, не нужно всё делать за двоих и в целом вести себя слишком покровительственно. Тина утверждала, что им нужно занимать равные позиции. В том числе девушка требовала, чтобы она оплачивала половину стоимости их свиданий.

Фото: facebook.com/ITookHerName

Все эти идеи оказались близки Шухею, поэтому он довольно быстро стал убеждённым феминистом. Когда пара решила связать себя узами брака, мужчина пошёл против принятых в Японии правил. Там в 96 % случаях невеста берёт фамилию жениха. Однако Шухей и Тина решили обменяться фамилиями. Чтобы американка Тина Пост стала Мацуо-Пост, ей понадобилось 15 минут. Однако когда Шухей Мацуо захотел поменять фамилию на Мацуо-Пост, на улаживание всех формальностей в Японии потребовалось восемь месяцев.

Фото: facebook.com/ITookHerName

Считая это несправедливостью, Шухей написал книгу «Я взял её фамилию», которая рассказывает о том, как он стал придерживаться феминизма. Также 35-летний Мацуо-Пост сейчас находится в 7-месячном отпуске по уходу за ребёнком и призывает других мужчин следовать его примеру. «Японское общество уникально. Дискриминация в отношении женщин терпима и принимается как часть повседневной жизни. Чтобы исправить это, мужчины могут сделать две вещи: больше заниматься домашними обязанностями и брать расширенный отпуск по уходу за ребёнком. Гендерное равенство приносит пользу и мужчинам, и женщинам», – считает Шухей.

Фото: facebook.com/ITookHerName