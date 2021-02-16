Лицо, которое выползает из земли, и улыбающийся осьминог. Показываем необычные ледяные скульптуры в Ботаническом саду Минска

За окном морозы, а этим ребятам все нипочем. Как настоящие волшебники, они колдуют здесь, в Центральном ботаническом саду, создавая шедевры изо льда и снега. В шестом фестивале-конкурсе ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов» принимают участие восемь команд профессиональных скульпторов и десять студенческих команд профильных факультетов государственных учреждений образования. Мы пообщались с конкурсантами и обсудили авторские задумки. Какие необычные ледяные скульптуры сделали участники конкурса, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Шамара, участница VI фестиваля-конкурса ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов»:

Это лицо, которое вылазит из земли, и можно будет зайти вовнутрь и побыть внутри головы. Можно будет делать интересные фотографии. Сама идея – это разные мысли каждого человека, который заходит внутрь. Стена – идущая, закрытая такая, немножко потесанная вся, но при этом важны детали: уши, которыми мы слушаем, глаза, которыми мы видим, нос, которым мы ощущаем, они очень четкие. Собственно говоря, это такое вот олицетворение маски, которую каждый из нас надевает.

Каждая работа выполнена в особом стиле. Авторы этой скульптуры – Павел Войницкий и его помощница Анастасия. Идей всегда море. Другое дело – материалы, которые могут повести себя не так как хочется, поэтому приходится подстраиваться под прогнозы и додумывать чуть ли не на ходу. Среди участников есть и те, кто впервые решил себя испытать в ледяном искусстве.

Ян Басалыга, участник VI фестиваля-конкурса ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов»:

Эта работа «Теплая зима». Мы все вместе работали над этим эскизом. Холодно, но со снегом работаем первый раз, интересно очень.

Посмотрите, как улыбается этот милый осьминожка. Получился он таким неслучайно. Сегодня морской обитатель всех радостно встречает и заряжает позитивом.

Александра Жаркевич, участница VI фестиваля-конкурса ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов»:

Так как это детский праздник, анимационное что-то, мне кажется, им будет более интересно, нежели настоящий, обычный, классический осьминог, которого они могут посмотреть по телевизору. Идея моя (такого сделать осьминога), и она у меня появилась как-то спонтанно. Вот я села, начала делать эскиз из пластилина и у меня какой-то образ выработался интересного такого осьминога. Признаюсь честно, я первый раз вырезаю из какого-либо материала, так получилось. На самом деле, как по мне, из снега не так тяжело вырезать, главное – увидеть его внутри куба, и уже потом дорабатываешь его как по эскизу, как видишь.