Прямой эфир

Девушка обманула начальника, чтобы не идти на работу. Но правда раскрылась слишком быстро

16 февраля 2021 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Начальник попросил девушку выйти на смену, но сотрудница сослалась на плохую погоду. А затем работница случайно сама себя раскрыла.

Как сообщает Daily Mail, 20-летняя Роберта Кларк из британского города Глазго отлично проводила вечер в компании друзей. Молодые люди пришли на вечеринку к беременной подруге, которая праздновала тот факт, что ей стал известен пол будущего малыша.

В восьмом часу вечера Кларк получила сообщение от босса, который просил девушку поработать. Роберта решила, что лучше соврать, чем назвать истинную причину, почему она не может выйти на смену. Девушка сказала, что находится далеко от работы, а улицы завалены снегом, поэтому она никак не может добраться до офиса.

Девушка обманула начальника, чтобы не идти на работу. Но правда раскрылась слишком быстро -1

Фото: Jam Press

На этом история могла бы и закончится, если бы не желание Кларк рассказать подруге, как классно она проводит время. Роберта сфотографировала шампанское в ёмкости со льдом, сопроводила его словами «только скажи – и я открою», после чего отправила сообщение. Боссу, а не подруге.

Поняв свою ошибку, девушка начала извиняться, но начальник вошёл в положение сотрудницы и не стал ругаться. Вместо этого он посмеялся и сказал: «До завтра».

А вот другой босс оказался не таким великодушным. Работница раскрыла секреты ресторана и была уволена – подробности здесь.

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько это можно терпеть? Бабушка устала, что её внук не ходит на свидания и устроила всё сама
16 февраля 2021 11:09

Сколько это можно терпеть? Бабушка устала, что её внук не ходит на свидания и устроила всё сама

Отпуск во время пандемии. В каких странах белорусы могут отдохнуть и какие условия для этого необходимо выполнить?
16 февраля 2021 09:52

Отпуск во время пандемии. В каких странах белорусы могут отдохнуть и какие условия для этого необходимо выполнить?

Как справляться с негативными эмоциями? Советы психолога
15 февраля 2021 11:10

Как справляться с негативными эмоциями? Советы психолога