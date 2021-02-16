Девушка обманула начальника, чтобы не идти на работу. Но правда раскрылась слишком быстро

Начальник попросил девушку выйти на смену, но сотрудница сослалась на плохую погоду. А затем работница случайно сама себя раскрыла.

Как сообщает Daily Mail, 20-летняя Роберта Кларк из британского города Глазго отлично проводила вечер в компании друзей. Молодые люди пришли на вечеринку к беременной подруге, которая праздновала тот факт, что ей стал известен пол будущего малыша.

В восьмом часу вечера Кларк получила сообщение от босса, который просил девушку поработать. Роберта решила, что лучше соврать, чем назвать истинную причину, почему она не может выйти на смену. Девушка сказала, что находится далеко от работы, а улицы завалены снегом, поэтому она никак не может добраться до офиса.