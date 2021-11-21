Ушла из жизни актриса фильмов «Собачье сердце» и «Афоня» Нина Русланова

Новости России. На 76 году ушла из жизни советская и российская актриса Нина Русланова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актёр Станислав Садальский.

«Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться», – написал Садальский.

По словам артиста, Русланова часто звонила ему и шутила, что говорит не автоответчик, а «автоприветчик». Напоследок Садальский с грустью заметил, что с уходом родных укорачивается жизнь.

Напомним, Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. Детство будущая актриса провела в детских домах, а затем отправилась получать образование в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

В 1967 году Русланова дебютировала в мелодраме «Короткие встречи», а с 1969 года начала служить в театре. Актриса известна ролями в кинокартинах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Афоня» и многих других.