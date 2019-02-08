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«Мы на высоте». 65-летняя Кристи Бринкли прошлась по подиуму вместе с дочкой

08 февраля 2019 12:49
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Новости США. На модном показе в Нью-Йорке по подиуму прошлись Кристи Бринкли и её дочь Сейлор Ли Бринкли-Кук.  

Показ Elie Tahari проходил в рамках Недели мод. Первой на подиуме появилась Сейлор, девушка уверенно прошла до края, а затем развернулась и пошла обратно. В определённый момент она оказалась перед мамой, которая была так увлечена, что не заметила дочку.  

Бринкли-Кук легко нашла выход из ситуации, которая могла стать неловкой, протянув руку в жесте «Дай пять!». Судя по реакции Кристи, её не предупредили, что на показе будет участвовать и Сейлор. Позже Бринкли написала об этом в Instagram.  

«Сэйлор и я на одной взлётной полосе! И мы на высоте… Пять», – поделилась впечатлениями Кристи (Прим. Игра слов: High – высота, High five – дай пять).  

«Мы на высоте». 65-летняя Кристи Бринкли прошлась по подиуму вместе с дочкой-1

Фото: instagram.com/sailorbrinkleycook  

Сейлор тоже не забыла упомянуть о произошедшем.  

«Спасибо Elie Tahari за возможность пройтись по одному подиуму вместе с мамой, это большая честь! И это такое забавное время!», – написала Бринкли-Кук.  

Поклонники двух моделей умилились общению мамы с дочкой и оставили множество позитивных комментариев.  

«Ой-вэй, вы обе выглядите просто потрясающе»,  

«Вы с мамой невероятны!»,  

«Яблоко от яблони недалеко падает»,  

«Это самое милое видео из всех. Какой живой момент».  

Кристи Бринкли – знаменитая американская модель и актриса. На нашем сайте она более известна в качестве «вечно молодой».  

В 65 лет женщина выглядит вдове моложе своего возраста – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Кристи Бринкли # Сейлор Бринкли-Кук

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