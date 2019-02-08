«Мы на высоте». 65-летняя Кристи Бринкли прошлась по подиуму вместе с дочкой

Новости США. На модном показе в Нью-Йорке по подиуму прошлись Кристи Бринкли и её дочь Сейлор Ли Бринкли-Кук.

Показ Elie Tahari проходил в рамках Недели мод. Первой на подиуме появилась Сейлор, девушка уверенно прошла до края, а затем развернулась и пошла обратно. В определённый момент она оказалась перед мамой, которая была так увлечена, что не заметила дочку.

Бринкли-Кук легко нашла выход из ситуации, которая могла стать неловкой, протянув руку в жесте «Дай пять!». Судя по реакции Кристи, её не предупредили, что на показе будет участвовать и Сейлор. Позже Бринкли написала об этом в Instagram.

«Сэйлор и я на одной взлётной полосе! И мы на высоте… Пять», – поделилась впечатлениями Кристи (Прим. Игра слов: High – высота, High five – дай пять).