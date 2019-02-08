Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов

Новости Беларуси. Недавно сотрудники МЧС выпустили серию минутных роликов, которые рассказывают об определённых стихиях. Каждое видео набрало около тысячи просмотров.
Новости Беларуси. Недавно сотрудники МЧС выпустили серию минутных роликов, которые рассказывают об определённых стихиях. Каждое видео набрало около тысячи просмотров.
Фото: instagram.com/112by
Последний выпущенный ролик посвящён стихии земли. Вероятно, это видео станет последним в цикле, поскольку обычно подразумеваются четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Также существует и пятый элемент – эфир, но он редко упоминается.
Фото: instagram.com/112by
В первом ролике спасатели рассказали о воздухе, который силён, но люди научились использовать его силу во благо. Далее речь пошла о воде, которая является основой жизни и обладает бесконечной энергией, но легко может отнять дарованную жизнь.
Фото: instagram.com/112by
Третье видео повествует об огне, который беспощаден, однако почему-то не упомянуто, что приручение огня стало важным шагом в развитии человечества. В четвёртом ролике говорится о земле, её таинственности и непредсказуемости.
Фото: instagram.com/112by
Данной серией видеороликов спасатели в очередной раз привлекают внимание к важности своей профессии. Также видео могут служить в качестве напоминания об опасности того, к чему люди давно привыкли.
Зимой 2019 года спасатели представили фильм, в котором настоящие сотрудники МЧС рассказывают о своей работе.
Премьера фильма была приурочена к 20-летию МЧС – здесь подробности.