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Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов

08 февраля 2019 10:55
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Новости Беларуси. Недавно сотрудники МЧС выпустили серию минутных роликов, которые рассказывают об определённых стихиях. Каждое видео набрало около тысячи просмотров.  

Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов-1

Фото: instagram.com/112by  

Последний выпущенный ролик посвящён стихии земли. Вероятно, это видео станет последним в цикле, поскольку обычно подразумеваются четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Также существует и пятый элемент – эфир, но он редко упоминается.  

Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов-4

Фото: instagram.com/112by  

В первом ролике спасатели рассказали о воздухе, который силён, но люди научились использовать его силу во благо. Далее речь пошла о воде, которая является основой жизни и обладает бесконечной энергией, но легко может отнять дарованную жизнь.  

Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов-7

Фото: instagram.com/112by  

Третье видео повествует об огне, который беспощаден, однако почему-то не упомянуто, что приручение огня стало важным шагом в развитии человечества. В четвёртом ролике говорится о земле, её таинственности и непредсказуемости.  

Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов-10

Фото: instagram.com/112by  

Данной серией видеороликов спасатели в очередной раз привлекают внимание к важности своей профессии. Также видео могут служить в качестве напоминания об опасности того, к чему люди давно привыкли.  

Зимой 2019 года спасатели представили фильм, в котором настоящие сотрудники МЧС рассказывают о своей работе.  

Премьера фильма была приурочена к 20-летию МЧС – здесь подробности.  

# МЧС Беларуси # калейдоскоп

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