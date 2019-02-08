Огонь, вода, земля и воздух. Спасатели рассказали об опасностях стихий в серии роликов

Новости Беларуси. Недавно сотрудники МЧС выпустили серию минутных роликов , которые рассказывают об определённых стихиях. Каждое видео набрало около тысячи просмотров.

Последний выпущенный ролик посвящён стихии земли. Вероятно, это видео станет последним в цикле, поскольку обычно подразумеваются четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Также существует и пятый элемент – эфир, но он редко упоминается.

В первом ролике спасатели рассказали о воздухе, который силён, но люди научились использовать его силу во благо. Далее речь пошла о воде, которая является основой жизни и обладает бесконечной энергией, но легко может отнять дарованную жизнь.

Третье видео повествует об огне, который беспощаден, однако почему-то не упомянуто, что приручение огня стало важным шагом в развитии человечества. В четвёртом ролике говорится о земле, её таинственности и непредсказуемости.

Данной серией видеороликов спасатели в очередной раз привлекают внимание к важности своей профессии. Также видео могут служить в качестве напоминания об опасности того, к чему люди давно привыкли.

Зимой 2019 года спасатели представили фильм, в котором настоящие сотрудники МЧС рассказывают о своей работе.