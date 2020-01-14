25 лет совместной жизни. Показываем тёплое фото

На Reddit были опубликованы два снимка. Первый был сделан ещё в 1990-ых, а второй – в 2019 году, когда пара с фотографии отпраздновала 25-летнюю годовщину. Всё это должно было навеять трогательную атмосферу, вызванную мыслями о том, что люди меняются, а их чувства могут оставаться неизменными на протяжении многих лет или даже всей жизни.

Мужчина показал, как изменилась девушка его мечты за 25 лет совместной жизни. Пользователи узнали в нём знакомого персонажа.

Впрочем, далеко не все пользователи оказались настроены на романтический лад. Комментаторы заметили, что парень на первом снимке похож на Нео из «Матрицы». Кто-то пошутил, что разница между первым и вторым фото показывает, как изменился бы Киану Ривз, если бы старел.

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