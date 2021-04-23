Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?

Отдых на даче и прогулки в лесу – несомненно, приятное удовольствие. Однако в этих местах можно встретить представителей флоры, которые несут потенциальную опасность для здоровья человека. Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук:

К категории смертельно ядовитых относятся всего два вида: вех ядовитый (цикута) и болиголов пятнистый. Из этих двух растений наибольшую опасность представляет вех ядовитый, или цикута, потому что он внешне не проявляется, он очень похож на петрушку. Болиголов пятнистый – это вид, который тоже смертельно ядовит, но он имеет специфический неприятный запах мышиного гнезда или мышей.

Леонид Исаченко, заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На сегодня самым опасным растением считается борщевик Сосновского. Это наиболее агрессивное растение, при попадании сока на кожу и взаимодействии с УФ-лучами вызывает ожоги. Также достаточно вредное растение, которое вызывает аллергические реакции, – золотарник канадский. Большое количество его пыльцы может привести к негативным последствиям для организма человека, это высокий аллерген.

«Обидчиков», пусть и невольных, лучше знать в лицо. Важно уметь отличать ядовитые виды растений от неядовитых, чтобы неизвестная трава или яркие ягоды не стали причиной непоправимой беды. Леонид Исаченко:

Золотарник канадский имеет высоту приблизительно 70-100 см, желтое соцветие, часто выращивают их как обычные домашние цветы. Бороться с единичными особями можно путем выкапывания. Соцветия борщевика могут формировать десятки тысяч семян, а семена, попадающие в землю, могут до десяти лет пролежать в земле и только потом дать всходы.

В поле зрения детей часто попадают ярко окрашенные ягоды и на первый взгляд безобидные растения с соцветиями. При выезде с ребенком в лес или на дачу следите за своим чадом. Аркадий Скуратович:

Среди этой группы нужно назвать ландыш, купену, вороний глаз, волчье лыко.

Отравления ядовитыми растениями – частая причина интоксикации организма. При сборе ягод в лесу работайте в перчатках. После посещения леса и улицы – обрабатывайте руки и тщательно мойте их с мылом. Симптомы отравления могут быть следующие. Аркадий Скуратович:

В первую очередь слабость, головокружение, сухость во рту начинается, при более тяжелых случаях отравления – галлюцинации всевозможные. Если это в небольших количествах, то это приведет к диарее, а если в больших количествах, может привести даже к летальному исходу.

Леонид Исаченко:

Сейчас идет период цветения первоцветов. В большей части все эти растения попадают в Красную книгу Республики Беларусь и их сбор административно наказуем. Собирая подснежники, черемшу, медвежий лук или колокольчики, можно попасть под административную ответственность.