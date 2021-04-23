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Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?

23 апреля 2021 09:42
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Отдых на даче и прогулки в лесу – несомненно, приятное удовольствие. Однако в этих местах можно встретить представителей флоры, которые несут потенциальную опасность для здоровья человека.

Аркадий Скуратович, старший научный сотрудник лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук:
К категории смертельно ядовитых относятся всего два вида: вех ядовитый (цикута) и болиголов пятнистый. Из этих двух растений наибольшую опасность представляет вех ядовитый, или цикута, потому что он внешне не проявляется, он очень похож на петрушку. Болиголов пятнистый – это вид, который тоже смертельно ядовит, но он имеет специфический неприятный запах мышиного гнезда или мышей.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-1

Леонид Исаченко, заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
На сегодня самым опасным растением считается борщевик Сосновского. Это наиболее агрессивное растение, при попадании сока на кожу и взаимодействии с УФ-лучами вызывает ожоги. Также достаточно вредное растение, которое вызывает аллергические реакции,золотарник канадский. Большое количество его пыльцы может привести к негативным последствиям для организма человека, это высокий аллерген.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-4

«Обидчиков», пусть и невольных, лучше знать в лицо. Важно уметь отличать ядовитые виды растений от неядовитых, чтобы неизвестная трава или яркие ягоды не стали причиной непоправимой беды.

Леонид Исаченко:
Золотарник канадский имеет высоту приблизительно 70-100 см, желтое соцветие, часто выращивают их как обычные домашние цветы. Бороться с единичными особями можно путем выкапывания. Соцветия борщевика могут формировать десятки тысяч семян, а семена, попадающие в землю, могут до десяти лет пролежать в земле и только потом дать всходы.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-7

В поле зрения детей часто попадают ярко окрашенные ягоды и на первый взгляд безобидные растения с соцветиями. При выезде с ребенком в лес или на дачу следите за своим чадом.

Аркадий Скуратович:
Среди этой группы нужно назвать ландыш, купену, вороний глаз, волчье лыко.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-10

Отравления ядовитыми растениями – частая причина интоксикации организма. При сборе ягод в лесу работайте в перчатках. После посещения леса и улицы – обрабатывайте руки и тщательно мойте их с мылом. Симптомы отравления могут быть следующие.

Аркадий Скуратович:
В первую очередь слабость, головокружение, сухость во рту начинается, при более тяжелых случаях отравления – галлюцинации всевозможные. Если это в небольших количествах, то это приведет к диарее, а если в больших количествах, может привести даже к летальному исходу.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-13

Леонид Исаченко:
Сейчас идет период цветения первоцветов. В большей части все эти растения попадают в Красную книгу Республики Беларусь и их сбор административно наказуем. Собирая подснежники, черемшу, медвежий лук или колокольчики, можно попасть под административную ответственность.

Их лучше не трогать. Какие опасные растения есть в Беларуси?-16

Если вы не совсем разбираетесь в растениях и ягодах, лучше их не срывать.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Аркадий Скуратович # Леонид Исаченко # Юлия Пашкевич # Фотофакт # растения

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