Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе

Нас окружает множество самых разных вещей. Поскольку они нам привычны, мы никогда не задумываемся об их размере, ведь мы его прекрасно знаем. Благодаря современным технологиям наш кругозор сильно расширился, мы можем увидеть в разы больше, чем люди, которые жили всего полстолетия назад.

Однако когда мы видим что-то на фотографиях, то не всегда способны осознать, насколько это что-то большое или маленькое. Эту проблему легко можно решить путём сравнения. И вот примеры.

Нанокомпьютер рядом с зерном риса