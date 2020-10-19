Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе
Нас окружает множество самых разных вещей. Поскольку они нам привычны, мы никогда не задумываемся об их размере, ведь мы его прекрасно знаем. Благодаря современным технологиям наш кругозор сильно расширился, мы можем увидеть в разы больше, чем люди, которые жили всего полстолетия назад.
Однако когда мы видим что-то на фотографиях, то не всегда способны осознать, насколько это что-то большое или маленькое. Эту проблему легко можно решить путём сравнения. И вот примеры.
Нанокомпьютер рядом с зерном риса
Фото: pikabu.ru / Geekabu
Локомотив CB and Q 5629, класс O-5-B
Фото: reddit.com/user/deemedunworthy92
Статуя Единства, Индия
Фото: instagram.com/sou.india
Стоянка водного транспорта
Креветка
Фото: reddit.com/user/YaGoil4Evah
Ковш карьерного экскаватора
Цветок аморфофаллуса титанического
Фото: reddit.com/user/Browndog888
Чеснок
Фото: pikabu.ru / kuchka70
Баобабы в тумане, Мадагаскар
Фото: pikabu.ru / Happyneo21
Кстати, раньше мы говорили о существах, которых трудно представить. Как выглядят конь в пальто, свистящий на горе рак и кусающий за бочок волчок – смотрите здесь.