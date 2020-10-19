Прямой эфир

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе

19 октября 2020 12:26
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Нас окружает множество самых разных вещей. Поскольку они нам привычны, мы никогда не задумываемся об их размере, ведь мы его прекрасно знаем. Благодаря современным технологиям наш кругозор сильно расширился, мы можем увидеть в разы больше, чем люди, которые жили всего полстолетия назад.

Однако когда мы видим что-то на фотографиях, то не всегда способны осознать, насколько это что-то большое или маленькое. Эту проблему легко можно решить путём сравнения. И вот примеры.

Нанокомпьютер рядом с зерном риса

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-1

Фото: pikabu.ru / Geekabu

Локомотив CB and Q 5629, класс O-5-B

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-4

Фото: reddit.com/user/deemedunworthy92

Статуя Единства, Индия

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-7

Фото: instagram.com/sou.india

Стоянка водного транспорта

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-10

Фото: pikabu.ru / arthik

Креветка

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-13

Фото: reddit.com/user/YaGoil4Evah

Ковш карьерного экскаватора

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-16

Фото: pikabu.ru / Blau

Цветок аморфофаллуса титанического

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-19

Фото: reddit.com/user/Browndog888

Чеснок

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-22

Фото: pikabu.ru / kuchka70

Баобабы в тумане, Мадагаскар

Это большое или маленькое? Девять фотографий, которые показывают размер во всей красе-25

Фото: pikabu.ru / Happyneo21

Кстати, раньше мы говорили о существах, которых трудно представить. Как выглядят конь в пальто, свистящий на горе рак и кусающий за бочок волчок – смотрите здесь.

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