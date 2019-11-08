Хотел показать, как так вышло. Ребёнок проглотил ключ, а затем – монетку

Что может быть проще, чем повторить то, что ты уже сделал? Вообще, зависит от уровня сложности, конечно. Кому-то, например, удаётся ожить после 14 минут клинической смерти, выиграть в лотерею, а затем, показывая, как это получилось, выиграть в лотерею ещё раз. Это, кстати, история австралийца Билла Моргана.

Пользователь Reddit рассказала, что один из её детей во время игры в видеоигры был очень взбудоражен и в какой-то момент случайно проглотил ключ. На следующий день ребёнок решил показать младшему брату, как всё случилось. Он взял монетку и… проглотил её тоже.