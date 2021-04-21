Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека

Часто собаки и котики притягивают куда больше внимания, чем их хозяева. Однако в этот раз парень оказался настолько хорош, что девушки даже не обратили внимания на пса.

Как сообщает Newschannel 6, сотрудник службы животных Закри Маевски сфотографировался вместе с Хаски по кличке Скай (Небо). В публикации в Facebook-аккаунте службы животных было сказано пару слов про Закри и его пушистую подругу.