Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека
Часто собаки и котики притягивают куда больше внимания, чем их хозяева. Однако в этот раз парень оказался настолько хорош, что девушки даже не обратили внимания на пса.
Как сообщает Newschannel 6, сотрудник службы животных Закри Маевски сфотографировался вместе с Хаски по кличке Скай (Небо). В публикации в Facebook-аккаунте службы животных было сказано пару слов про Закри и его пушистую подругу.
К огромному удивлению зоозащитников публикация набрала более 27 тысяч комментариев. Но внимание пользователей соцсети привлекла на Скай, а Закри. Девушки писали, что вместо собаки они предпочли бы забрать к себе домой юношу.
Фото: instagram.com/zmajewski
Для Маевски это было очень странно. По словам парня, до этого он не пользовался какой-то особенной популярностью, но после снимка с хаски к мужчине посыпались заявки на дружбу в соцсетях. Что касается Скай, то её забрали буквально через час после появления фотографии в соцсети.
Фото: instagram.com/zmajewski
В итоге Закри вызвало руководство и сказало, что теперь ему придётся чаще фотографироваться вместе с животными. Конечно же, ради благой цели – поиска для питомцев домов. Маевский согласился на предложение.
Фото: instagram.com/zmajewski
Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который тоже неожиданно для себя стал сенсацией в соцсетях. Юноша пожаловался на жилищное управление из-за разбившейся двери в душе – подробности здесь.