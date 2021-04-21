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Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека

21 апреля 2021 12:50
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Часто собаки и котики притягивают куда больше внимания, чем их хозяева. Однако в этот раз парень оказался настолько хорош, что девушки даже не обратили внимания на пса. 

Как сообщает Newschannel 6, сотрудник службы животных Закри Маевски сфотографировался вместе с Хаски по кличке Скай (Небо). В публикации в Facebook-аккаунте службы животных было сказано пару слов про Закри и его пушистую подругу. 

Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека -1

Фото: facebook.com/WFASC 

К огромному удивлению зоозащитников публикация набрала более 27 тысяч комментариев. Но внимание пользователей соцсети привлекла на Скай, а Закри. Девушки писали, что вместо собаки они предпочли бы забрать к себе домой юношу. 

Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека -4

Фото: instagram.com/zmajewski 

Для Маевски это было очень странно. По словам парня, до этого он не пользовался какой-то особенной популярностью, но после снимка с хаски к мужчине посыпались заявки на дружбу в соцсетях. Что касается Скай, то её забрали буквально через час после появления фотографии в соцсети. 

Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека -7

Фото: instagram.com/zmajewski 

В итоге Закри вызвало руководство и сказало, что теперь ему придётся чаще фотографироваться вместе с животными. Конечно же, ради благой цели – поиска для питомцев домов. Маевский согласился на предложение. 

Мужчина пытался найти дом для собаки, но перетянул всё внимание на себя. Теперь девушки хотят приютить самого молодого человека -10

Фото: instagram.com/zmajewski 

Кстати, ранее мы рассказывали про парня, который тоже неожиданно для себя стал сенсацией в соцсетях. Юноша пожаловался на жилищное управление из-за разбившейся двери в душе – подробности здесь

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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