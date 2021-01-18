«Когда ты видишь свою цель – тогда тебе несложно где-то экономить». Как начать копить деньги?

Копейка рубль бережет. Если начать копить деньги, можно со временем отложить приличную сумму на важную покупку, поездку или ремонт. Но экономить получится лишь тогда, когда вы научитесь здоровым денежным привычкам.

Константин Даленкин, финансовый консультант:

Важно научиться платить себе. Если вы не умеете платить себе, то и накопить деньги вы не сможете, потому что вы все расходуете, и в крайнем случае, что останется – я оставлю себе. А с деньгами нужно поступать наоборот. В первую очередь вы платите себе, начиная от 10%. Доход вы делаете неприкосновенным, вы его сперва откладываете на подушку безопасности, потом на какие-то крупные покупки.

Заведите себе копилочку, выбирайте ее по такому принципу: что мне нравится. Самое важное, чтобы эта копилочка была закрыта, чтобы в нее не было доступа.

Умение грамотно распоряжаться своими финансами дано не каждому. В этом поможет ведение бюджета в простом блокноте или мобильном приложении. Так доходы будут разложены по полочкам: питание, коммунальные платежи, транспорт и так далее. Когда человек не знает, сколько тратит, на что копит и сколько экономит – он зачастую залазит в кредиты. Константин Даленкин:

Есть такая технология: вы по пятибалльной системе ставите, сколько вы получаете удовольствия от той или иной покупки.

Что вам приносит удовольствие: покупка одежды или поход в кинотеатр? Оцените каждое действие от одного до пяти. То, что получит три и ниже, – смело убирайте, ваша жизнь не станет хуже. Константин Даленкин:

Например, поход в аквапарк. Можно пойти и просто заплатить за семью 200 рублей, не задумываясь о том, что существуют какие-то агрегаторы, на которые вы можете зайти и купить промокод за какие-то копейки. И посетить одно и то же место, но в два раза дешевле.

Для минчанки Инессы денежный вопрос всегда стоял остро: семейный капитал не формировался, зато появлялись переживания о будущем. Инесса Баранова:

Раньше мы жили по-другому: сначала у нас были какие-то расходы, мы оплачивали коммунальные платежи, еда, какие-то другие расходы, которые есть в семье, дети и т. д. и откладывали только то, что у нас оставалось после этих расходов. Мы поменяли местами эту привычку: сначала после заработной платы мы начали откладывать не менее 10% себе и формируем бюджет исходя из той суммы, которая осталась.

Такое перераспределение семейного бюджета, признается Инесса, трудностей не вызвало, потому что была цель. Инесса Баранова:

Когда ты видишь свою цель – тогда тебе несложно где-то экономить, оптимизировать свои расходы, и тогда вот эта привычка закрепляется очень легко.

Константин Даленкин:

Мы разработали десятидневный марафон, в котором человек получает базовые знания о финансах. Мы, пройдя большой путь, изучив много разных техник, теорий, вывели и сжали в небольшой курс, в 15-минутное задание в день. Вы смотрите видео – получаете результат.