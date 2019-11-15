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«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой

15 ноября 2019 09:17
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Десантирование с вертолёта и доготерапия! Эти собаки – герои, каждый их день – подвиг во имя спасения жизни человека! В питомнике Республиканского отряда специального назначения МЧС сегодня служат 9 псов двух пород.

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-1

Сергей Лягович, начальник кинологической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС РБ:
Собаки у нас в возрасте от 6 до 8 лет. Собака поступает на службу в возрасте 4-8 месяцев.  Лабрадоры, в основном, по завалам: поиск людей при обрушении зданий, где спасатель не может подобраться.   

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-4

Именно так 5 лет назад лабрадор Кира оказалась в МЧС. Сегодня эта красавица работает, не покладая лап! На её счету – множество выполненных боевых заданий, сотни спасённых жизней и участие в международных соревнованиях.

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-7

Кирилл Иконостасов, спасатель-кинолог Республиканского отряда специального назначения МЧС РБ:
Одна из самых лучших наших собак, которая всегда готова прийти на помощь. Уравновешенная собака, которая любит людей, любит общение, очень любит детей.

Каждый день Киры расписан по минутам. Если нет чрезвычайных ситуаций, хотя бы два часа она уделяет тренировкам вместе с кинологом. Эту трассу лабрадор проходит за пару минут и даже самые сложные упражнения выполняет на раз-два.

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-10

Кирилл Иконостасов:
Это – специализированный дрессировочный комплекс, который был создан на базе нашего отряда. На нём проводятся занятия, улучшающие физическую подготовку собаки.

Кинологи  отмечают: служебная собака должна быть не только спокойной и покладистой. Игривость – второй важный критерий и, во многом, залог успеха, ведь для псов их работа – просто развлечение!

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-13

Кирилл Иконостасов:
Данный элемент дрессировочного комплекса предназначен для подготовки собак к высоте. в последующем они могут без страха работать на высотах. И частично уже приучиваются к транспортировке на вертолётах.

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-16

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-18

Следующая часть тренировки: сегодня Кире предстоит найти человека среди груды бетонных блоков. Нельзя ждать ни секунды! Ведь моя жизнь сейчас находится в лапах Киры! Нарезав пару кругов вокруг хозяина и размяв лапы, отважный лабрадор тут же отправляется на поиск. Пара минут – и собака радостно виляет хвостом. А это значит – пострадавший спасен!

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-21

Помимо великих подвигов, эти отважные псы регулярно совершают ещё и маленькие: вместе с кинологами приезжают в детские реабилитационные центры, где участвуют в сеансах доготерапии.

«Одна из самых лучших, всегда готова прийти на помощь». Познакомьтесь с лабрадором-спасателем Кирой-24

Также кинологическая служба МЧС всегда с радостью помогает семьям, которым негде оставить своего друга на время отъезда. Двери гостиницы для животных всегда открыты!

# Собаки # калейдоскоп # Сергей Лягович # Кирилл Иконостасов

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