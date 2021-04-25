К пчеловоду повадились ходить медведи. И мужчина просто начал тестировать на них мёд

Нужно из всего уметь извлекать выгоду. Видимо, именно так и подумал пчеловод, который начал тестировать на диких медведях мёд.

Как сообщает DHA, житель турецкого города Трабзон Ибрагим Седеф столкнулся с нашествием диких медведей. Сначала мужчина позаботился о том, чтобы ни его пчёлы, ни его имущество не пострадали.