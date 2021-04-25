К пчеловоду повадились ходить медведи. И мужчина просто начал тестировать на них мёд
Нужно из всего уметь извлекать выгоду. Видимо, именно так и подумал пчеловод, который начал тестировать на диких медведях мёд.
Как сообщает DHA, житель турецкого города Трабзон Ибрагим Седеф столкнулся с нашествием диких медведей. Сначала мужчина позаботился о том, чтобы ни его пчёлы, ни его имущество не пострадали.
Фото: reddit.com/user/__Dawn__Amber__
Потом, немного подумав, Ибрагим захотел провести эксперимент с медведями в роли независимых экспертов. На открытом месте Седеф поставил миски с четырьмя видами мёда и вишнёвым вареньем.
Фото: reddit.com/user/__Dawn__Amber__
После этого мужчина несколько раз менял миски местами и ждал разных медведей. Но результат был всегда один и тот же. Первым делом животные съедали знаменитый турецкий анзерский мёд, а уже потом всё остальное. Что интересно, к варенью «эксперты» даже не притрагивались.
Фото: reddit.com/user/__Dawn__Amber__
Вердикт пользователей соцсети был однозначен – лайк. Люди похвалили мужчину не только за храбрость, но и за то, что он подкармливает медведей.
Кстати, недавно мы рассказывали о другом случае очень вежливого отношения к животным. Мужчина купил собаке игрушку, которую она несколько раз пыталась украсть из магазина (здесь подробнее).