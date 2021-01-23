Мужчина бросил отличную работу и уехал жить в старый дом на острове
Мужчина занимал высокооплачиваемую должность, но перебрался жить в старый дом на маленьком острове. Просто парень устал от мира.
Как сообщает Daily Mail, до 32 лет ныне 41-летний Рори Морган работал руководителем отдела кадров в крупной компании в столице Ирландии Дублине. Всё было хорошо до тех пор, пока Рори не записался в ряды волонтёров для помощи людям на греческом острове Лесбос.
Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild (Рори Морган – слева, телеведущий Бен Фогл – справа)
По словам Моргана, то, что он там увидел, потрясло его. На острове было множество беженцев, которые серьёзно болели и жили в страхе. Сам Рори во время волонтёрства видел только одну смерть – в окружении родственников умерла 80-летняя женщина. Однако атмосфера была настолько гнетущей, что Морган просто не мог этого выносить.
«Я знаю людей, у которых после увиденного на острове появились проблемы с психикой», – добавил Рори.
Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild
Сам Морган избежал подобных проблем и вернулся на работу. В то же время ему стали всё чаще вспоминаться слова матери, что у него плохая должность. Женщина говорила сыну, что он вынужден отказывать людям в работе, однако сам Рори успокаивал себя тем, что никогда не поступал несправедливо.
Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild
Последней каплей для мужчины стало закрытие офиса компании в Дублине. Руководство сообщило Моргану о своём решении и попросило Рори донести до всех работников эту информацию.
«Я просто подумал: Как мне рассказать этим людям?» – вспомнил Морган.
Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild
После этого Рори всё бросил и переехал жить на остров Ратлин в 500-летний дом, который достался мужчине от бабушки. За прошедшие восемь лет Морган отремонтировал дом, перекрасил его, три года назад купил генератор, чтобы было электричество. Также в здании появился туалет, раньше приходилось выходить на улицу.
Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild
Рори работает в единственном местном пабе, а также является добровольцем-спасателем и не раз помогал тушить пожары. Он живёт вместе со своей собакой и говорит, что у него нет желания ходить на свидания. Мужчина ещё пять раз ездил на остров Лесбос, чтобы помогать людям. Его истории вдохновили восьмерых жителей Ратлина тоже заняться волонтёрством на Лесбосе.
Кстати, ранее мы рассказывали о совсем другой истории. Парень жил в нищете, а затем основал свою собственную компанию и стал миллионером – здесь подробности.