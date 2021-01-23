Мужчина бросил отличную работу и уехал жить в старый дом на острове

Мужчина занимал высокооплачиваемую должность, но перебрался жить в старый дом на маленьком острове. Просто парень устал от мира. Как сообщает Daily Mail, до 32 лет ныне 41-летний Рори Морган работал руководителем отдела кадров в крупной компании в столице Ирландии Дублине. Всё было хорошо до тех пор, пока Рори не записался в ряды волонтёров для помощи людям на греческом острове Лесбос.

Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild (Рори Морган – слева, телеведущий Бен Фогл – справа)

По словам Моргана, то, что он там увидел, потрясло его. На острове было множество беженцев, которые серьёзно болели и жили в страхе. Сам Рори во время волонтёрства видел только одну смерть – в окружении родственников умерла 80-летняя женщина. Однако атмосфера была настолько гнетущей, что Морган просто не мог этого выносить. «Я знаю людей, у которых после увиденного на острове появились проблемы с психикой», – добавил Рори.

Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild

Сам Морган избежал подобных проблем и вернулся на работу. В то же время ему стали всё чаще вспоминаться слова матери, что у него плохая должность. Женщина говорила сыну, что он вынужден отказывать людям в работе, однако сам Рори успокаивал себя тем, что никогда не поступал несправедливо.

Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild

Последней каплей для мужчины стало закрытие офиса компании в Дублине. Руководство сообщило Моргану о своём решении и попросило Рори донести до всех работников эту информацию. «Я просто подумал: Как мне рассказать этим людям?» – вспомнил Морган.

Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild

После этого Рори всё бросил и переехал жить на остров Ратлин в 500-летний дом, который достался мужчине от бабушки. За прошедшие восемь лет Морган отремонтировал дом, перекрасил его, три года назад купил генератор, чтобы было электричество. Также в здании появился туалет, раньше приходилось выходить на улицу.

Фото: Channel 5 / Ben Fogle: New Lives in the Wild