В сандалиях и белом топике: принц Таиланда шокировал внешним видом во время визита в Мюнхен

63-летний Маха Вачиралонгкорн сошел с трапа самолета в приспущенных джинсах, сандалиях и коротком топе, обнажившим множество разноцветных татуировок.



Как пишет немецкий Bild, будущего короля с супругой встречали около 30 человек – все строгих костюмах. «Охрана выглядела гораздо презентабельное, чем принц», – отметили некоторые издания.







По данным немецких журналистов, Маха Вачиралонгкорн прибыл в Баварию, чтобы показать жене виллу на озере Штарнберг, которую он купил ей в подарок.