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В сандалиях и белом топике: принц Таиланда шокировал внешним видом во время визита в Мюнхен

22 июля 2016 11:33
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Визит наследного принца Таиланда Махи Вачиралонгкорна в Мюнхен активно обсуждают в социальных сетях. Внешний вид наследника престола шокировал пользователей Сети.

В сандалиях и белом топике: принц Таиланда шокировал внешним видом во время визита в Мюнхен-1

63-летний Маха Вачиралонгкорн сошел с трапа самолета в приспущенных джинсах, сандалиях и коротком топе, обнажившим множество разноцветных татуировок. 

Как пишет немецкий Bild, будущего короля с супругой встречали около 30 человек – все строгих костюмах. «Охрана выглядела гораздо презентабельное, чем принц», – отметили некоторые издания.



По данным немецких журналистов, Маха Вачиралонгкорн прибыл в Баварию, чтобы показать жене виллу на озере Штарнберг, которую он купил ей в подарок.

# калейдоскоп # Необычное # Маха Вачиралонгкорна

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