Фотофакт: конкурс красоты «Мистер мира-2016» выиграл индийский актер

Новости Индии. 27-летний Рохит Кханделвал признан самым красивым мужчиной на планете. Он стал первым представителем своей страны, который был удостоен этой награды.
За победу в конкурсе «Мистер мира» боролись 47 кандидатов.
Рохит Кханделвал:
По-прежнему не могу поверить, моя мечта сбылась! Это лучший день в моей жизни!
В международном соревновании 27-летнего Кханделвал пригласили участвовать после того, как он завевал титул Mister India у себя на родине. Как рассказал приятель Рохита, еще несколько лет назад индиец и представить себе не мог, что когда-нибудь решится принять участие в подобном конкурсе.
Фото. Рохит Кханделвал
По словам победителя, он планирует вернуться домой в Индию. На Родине мужчина уже зарекомендовал себя в качестве актера и модели. В интервью журналистам Рохит рассказал, что продолжит актерскую карьеру и не оставит модельный бизнес.
Конкурс Mister World проводится с 1996 года. Участникам состязания приходится проявить себя в серьезных спортивных испытаниях, модном показе, а также продемонстрировать свои актерские способности.
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