Фотофакт: конкурс красоты «Мистер мира-2016» выиграл индийский актер

Новости Индии. 27-летний Рохит Кханделвал признан самым красивым мужчиной на планете. Он стал первым представителем своей страны, который был удостоен этой награды.

За победу в конкурсе «Мистер мира» боролись 47 кандидатов.

Рохит Кханделвал:

По-прежнему не могу поверить, моя мечта сбылась! Это лучший день в моей жизни!