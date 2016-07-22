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Фотофакт: конкурс красоты «Мистер мира-2016» выиграл индийский актер

22 июля 2016 14:47
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Новости Индии. 27-летний Рохит Кханделвал признан самым красивым мужчиной на планете. Он стал первым представителем своей страны, который был удостоен этой награды.

За победу в конкурсе «Мистер мира» боролись 47 кандидатов.

Рохит Кханделвал:
По-прежнему не могу поверить, моя мечта сбылась! Это лучший день в моей жизни!

Фотофакт: конкурс красоты «Мистер мира-2016» выиграл индийский актер-1

В международном соревновании 27-летнего Кханделвал пригласили участвовать после того, как он завевал титул Mister India у себя на родине. Как рассказал приятель Рохита, еще несколько лет назад индиец и представить себе не мог, что когда-нибудь решится принять участие в подобном конкурсе.


Фото. Рохит Кханделвал

По словам победителя, он планирует вернуться домой в Индию. На Родине мужчина уже зарекомендовал себя в качестве актера и модели. В интервью журналистам Рохит рассказал, что продолжит актерскую карьеру и не оставит модельный бизнес.

Конкурс Mister World проводится с 1996 года. Участникам состязания приходится проявить себя в серьезных спортивных испытаниях, модном показе, а также продемонстрировать свои актерские способности.

Мисс Вселенная-2015. 26-летняя красавица из Филиппин – победительница конкурса. Здесь подробности и много фото.

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