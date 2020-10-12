Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: яйца (3 шт), майонез (200 г), разрыхлитель (20 г), соль (2 г), мука (200 г), копчёная курица (200 г), ананас (200 г), сыр (150 г).

Начнём с того, чтобы обжарить копчёную курицу. Обжариваем её для того, чтобы придать более яркий аромат нашему кексу. Нарезаем курицу произвольно и обжариваем её 2-3 минуты.