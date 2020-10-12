Прямой эфир

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт

12 октября 2020 08:20
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: яйца (3 шт), майонез (200 г), разрыхлитель (20 г), соль (2 г), мука (200 г), копчёная курица (200 г), ананас (200 г), сыр (150 г).

Начнём с того, чтобы обжарить копчёную курицу. Обжариваем её для того, чтобы придать более яркий аромат нашему кексу. Нарезаем курицу произвольно и обжариваем её 2-3 минуты.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-1

Пока обжаривается курица, нарезаем сыр.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-4

К сыру добавляем муку, соль и майонез.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-7

Взбиваем яйца до однородного состояния, можно это делать венчиком или вилкой. Добавляем их в наше тесто. Курица обжарилась и также отправляем её в тесто.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-10

Далее – добавляем ананасы и всё перемешиваем.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-13

Наше тесто готово, смазываем форму сливочным маслом и выкладываем тесто в форму. Ставим запекать при 180 градусах на 10 минут.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-16

Наш кекс готов, достаём его из духовки, выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.

Готовим кекс с цыплёнком и ананасом. Простой рецепт-19

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов и фактов.

Хранить сыр в холодильнике лучше не в пакете, не в пищевой пленке, так как он очень быстро портится, а лучше хранить его в пергаменте или в бумажном пакете. Пакет или пергамент для сыра надо брать в 2-3 раза больше, чем сам кусок сыра.

Заранее натирать сыр не стоит, так как он теряет влагу и свои вкусовые качества.

Хороший сыр готовится из цельного молока, закваски и соли.

В России первый ананас появился в XVIII веке. Его использовали как соленье, его тушили, готовили щи, использовали как гарнир, но из-за сурового климата у нас не прижился. Сейчас ананас не является диковинкой, его можно купить в любом супермаркете: консервированный, сушёный, чипсы, цукаты, но лучше использовать свежий ананас.

В ананасе очень много витаминов, он низкокалорийный, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи рекомендуют употреблять не более 200 грамм ананасов в день для поддержания иммунитета и крепкого здоровья.

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