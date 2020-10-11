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Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче

11 октября 2020 16:28
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Многие дети в своё время наслушались невероятных историй про сыновей маминых подруг. Эти ребята хороши во всём и служат примером для подражания. Но как быть, если «сын маминой подруги» – твоя старшая сестра-вундеркинд?

Как сообщает WFLA News Channel 8, 14-летний житель американского штата Техас Ян Тейлор Шлитц окончил колледж. Этим он восхитил многих своих знакомых, но не родственников. Родители ещё в 8 лет забрали Яна из обычной школы и позволили мальчику учиться в своём темпе.

Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче -1

Фото: NBC News Channel 

За четыре года Шлитц освоил всю школьную программу и поступил в колледж. За два года американец окончил и его. В то же время Ян успел основать свою компанию по организации детских турниров по видеоиграм.

Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче -4

Фото: NBC News Channel 

Родители порадовались за сына, но они были готовы к такому раньше, чем он сам. Ведь старшая сестра Шлитца, Хейли, после окончания обычной школы в 13 лет выпустилась из колледжа, а сейчас учится на юридическом факультете исследовательского Южного методистского университета – одного из самых престижных американских учебных заведений.

Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче -7

Фото: NBC News Channel 

Ян признаётся, что многому научился у сестры, и она же служит образцом для подражания. Впрочем, вполне вероятно, что скоро он сам будет в той же роли, ведь в их семье подрастает младшая сестра, неизвестно, каких успехов добьётся она.

Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче -10

Фото: NBC News Channel 

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё более выдающихся вундеркиндах. Один из них воспользовался знаниями, чтобы выиграть интеллектуальное шоу и получить миллион долларов (подробнее здесь).

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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