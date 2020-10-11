Мальчик окончил колледж в 14 лет и основал компанию. Но его родители не впечатлены, ведь старшая сестра подростка ещё круче

Многие дети в своё время наслушались невероятных историй про сыновей маминых подруг. Эти ребята хороши во всём и служат примером для подражания. Но как быть, если «сын маминой подруги» – твоя старшая сестра-вундеркинд?

Как сообщает WFLA News Channel 8, 14-летний житель американского штата Техас Ян Тейлор Шлитц окончил колледж. Этим он восхитил многих своих знакомых, но не родственников. Родители ещё в 8 лет забрали Яна из обычной школы и позволили мальчику учиться в своём темпе.