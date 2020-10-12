«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать

Убить одним словом легко, достаточно сказать твердое «нет». Многим кажется: отказав в услуге или одолжении, они непременно рискуют не только подорвать доверие, но и вовсе испортить отношения с окружающими. Психологи спешат заверить: такая позиция в корне неверна. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Неумение говорить «нет» напрямую связана с родительским стилем воспитания, когда ребенок рос в атмосфере, где нельзя выражать свое мнение, он должен был быть удобным, послушным и во всем подчиняться родителям. Естественно, во взрослой жизни для того, чтобы его любили и ценили, ему кажется необходимым со всем соглашаться.

Не стоит забывать: у жертвенности есть и вторичная выгода. Соглашаясь на неудобную для вас просьбу, оцените свои намерения. Быть может, на это вас подталкивает отнюдь не врожденная отзывчивость, а скрытое желание показаться «в лучшем свете». Безотказность – признак дурного тона в системе координат собственной личности. Ольга Гома:

Еще важной задачей является научиться разграничивать просящего от его просьбы. Почему это важно? Мы отказываем не человеку, а отказываем его просьбе. Когда мы осознаем, что отказ от просьбы не является отвержением самого человека, отказать ему тоже будет гораздо проще.

Сожалеть, но отказывать – еще один прием. «Мне очень жаль, но в этот раз я помочь не смогу», – идеальный ответ. Учитесь расставлять приоритеты. Оказать содействие другу можно, но не в ущерб своим текущим делам. Ольга Гома:

Оберните просьбу как комплимент. Если вам нравится идея человека, вы можете сказать: «Это потрясающая идея, я восхищен тем, что ты придумал, но, к сожалению, сейчас не могу согласиться». Если же вы все-таки решили, что точно не будете выполнять просьбу, пусть ваш ответ будет максимально категоричным и твердым, чтобы не вызывать сомнение и желание настоять на своем у собеседника. Расскажите о своих правилах и убеждениях. Например, я бы очень хотел тебе помочь, но, к сожалению, у меня есть правило: не давать в долг. Когда вы четко обозначаете свои позиции, человеку проще согласиться.

Для принятия решения возьмите «тайм-аут», взвесив все «за» и «против», потом выносите вердикт. Ольга Гома:

Если вы вдруг чувствуете, что вас просят о том, в чем вы некомпетентны или не уверены в своих силах, так и скажите человеку: «Мне кажется, что тебе нужен кто-то другой в решении этого вопроса». Вы также можете сделать встречное предложение удобное вам. Если вам, например, предложили провести три бесплатных семинара, вы можете сказать: «Я готов провести один».