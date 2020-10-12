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«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать

12 октября 2020 08:57
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Убить одним словом легко, достаточно сказать твердое «нет». Многим кажется: отказав в услуге или одолжении, они непременно рискуют не только подорвать доверие, но и вовсе испортить отношения с окружающими. Психологи спешат заверить: такая позиция в корне неверна.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Неумение говорить «нет» напрямую связана с родительским стилем воспитания, когда ребенок рос в атмосфере, где нельзя выражать свое мнение, он должен был быть удобным, послушным и во всем подчиняться родителям. Естественно, во взрослой жизни для того, чтобы его любили и ценили, ему кажется необходимым со всем соглашаться.

«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать-1

Не стоит забывать: у жертвенности есть и вторичная выгода. Соглашаясь на неудобную для вас просьбу, оцените свои намерения. Быть может, на это вас подталкивает отнюдь не врожденная отзывчивость, а скрытое желание показаться «в лучшем свете». Безотказность – признак дурного тона в системе координат собственной личности. 

Ольга Гома:
Еще важной задачей является научиться разграничивать просящего от его просьбы. Почему это важно? Мы отказываем не человеку, а отказываем его просьбе. Когда мы осознаем, что отказ от просьбы не является отвержением самого человека, отказать ему тоже будет гораздо проще.

«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать-4

Сожалеть, но отказывать – еще один прием. «Мне очень жаль, но в этот раз я помочь не смогу», – идеальный ответ. Учитесь расставлять приоритеты. Оказать содействие другу можно, но не в ущерб своим текущим делам.

Ольга Гома:
Оберните просьбу как комплимент. Если вам нравится идея человека, вы можете сказать: «Это потрясающая идея, я восхищен тем, что ты придумал, но, к сожалению, сейчас не могу согласиться». Если же вы все-таки решили, что точно не будете выполнять просьбу, пусть ваш ответ будет максимально категоричным и твердым, чтобы не вызывать сомнение и желание настоять на своем у собеседника.

Расскажите о своих правилах и убеждениях. Например, я бы очень хотел тебе помочь, но, к сожалению, у меня есть правило: не давать в долг. Когда вы четко обозначаете свои позиции, человеку проще согласиться. 

«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать-7

Для принятия решения возьмите «тайм-аут», взвесив все «за» и «против», потом выносите вердикт.  

Ольга Гома:
Если вы вдруг чувствуете, что вас просят о том, в чем вы некомпетентны или не уверены в своих силах, так и скажите человеку: «Мне кажется, что тебе нужен кто-то другой в решении этого вопроса».  

Вы также можете сделать встречное предложение удобное вам. Если вам, например, предложили провести три бесплатных семинара, вы можете сказать: «Я готов провести один».  

«Можете сделать встречное предложение удобное вам». Как научиться правильно отказывать-10

Помните, внезапный ваш отказ может разозлить и расстроить собеседника. Будьте готовы к эмоциональным поворотам. Но правильно настроенный внутренний навигатор обязательно покажет вам, что вы на верном пути. 

# Психология # калейдоскоп # Ольга Гома # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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