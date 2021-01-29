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Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?

29 января 2021 11:34
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Зима в этом году щедрая, поэтому выходные нужно проводить максимально насыщенно. 40 км от Минска, центр экологического туризма «Станьково» и перед вами – снежное царство. Под открытым небом десятки локаций и активностей. 

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-1

Александр Самков, начальник экологического центра туризма «Станьково»:  
За новогодние праздники порядка девяти тысяч человек прошло через нас. Велосипеды, санки, лыжи, тюбинги все, что надо на первый обиход, чтобы проехаться, отдохнуть. Квадроциклы, два тира.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-4

Северное сияние! Кажется, эти европейские лани сошли с открыток про Санта-Клауса. Стадо бэмби влюбляет туристов. Сделать фантастические кадры на память можно в сафари-парке. Все животные очень дружелюбные и с удовольствием подмигнут вам на камеру.   

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-7

От вольных просторов отправляемся в сердце Станьково – зоосад. В местных джунглях вам взмахнут крылом и протянут лапу более 30 видов животных и птиц. На всех один папа – бывший майор Михаил Турыгин – решил посвятить себя миру животных, и он ответил ему взаимностью.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-10

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:  
Машенька – медвежонок, которая весила 2 кг 800 г, мы ее подняли на ноги. Сейчас видели, какая она стала у нас красавица?

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-13

Этого маленького медвежонка в 13 году привезли из Борисовского района. Она была такая пугливая и чтобы вот ей было повеселее, мы решили посадить щенка. Благодаря этой собачке, она стала у нас такая более общительная.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-16

Путешествовать по миру фауны можно день напролет. В программе брачные танцы страусов, сейчас у них как раз конфетно-букетный период, лисьи прятки, овечий хор, зубриная мощь и еще масса прелестей. Но хищники и в Беларуси хищники. Любоваться ими лучше на дистанции, а вот копытных и домашних можете угостить капустой-морковкой. Кстати, суровые морозы животным не помеха, все они приспособлены к нашим широтам и обеспечены кормами сполна.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-19

Анастасия Макеева, корреспондент:  
Туристы бывают разные. Бывает, что они хотят на фотосессию, что-то сделать?  

Михаил Турыгин:  
Да, просятся, но иногда идем навстречу, если такие животные контактные, заходим и в моем присутствии фотографируются.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-22

Турист:  
Очень чисто это очень радует. Сейчас не сезон, не так много туристов, но мне, наоборот, нравится, потому что очень свободная территория и тишина.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-25

Давно мечтали оседлать лошадь? На местной конеферме вас научат держать осанку. Благородные здесь разных пород, а малышей ждет шетлендский пони.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-28

Верхом можно объехать здешние красоты, а если хотите всей семьей, можно унестись с ветерком на санях и бричке, как в старых добрых сказках. Все пути ведут в волшебный лес.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-31

Анастасия Макеева:  
И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Этому местному дубу уже больше 500 лет! Прикоснуться к его силе и мудрости спешат все туристы и молодожены. В знак благодарности оставляют ленточки.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-34

Прямо от лесного старца отправляйтесь в партизанский лагерь. Заснеженные землянки, оружие и агитплакаты перенесут в военное время. Кажется, недавно здесь был отряд Коржа и варил кашу на костре. Неспроста военно-исторический комплекс облюбовали режиссеры. Можно заглянуть в лесную школу, санчасть и посмотреть, как жил рядовой состав.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-37

Инесса Бульцис, экскурсовод:  
Обычно в жилой землянке жило от десяти до двадцати человек, но иногда землянки доходили и до сорока человек. В партизанском лагере все могли использовать второй раз и у нас здесь есть ложки, вилки, ножи, ручки, которые сделаны из гильз. В полевых условиях партизан спасала баня-колокольчик. Одежду нужно было снять и прокутить над костром быстро-быстро, таким образом, избавлялись от насекомых: клещей, клопов и даже вшей.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-40

Типография под землей впечатляет. Газеты и листовки были долгожданными весточками с фронтов, карикатуры на Гитлера поднимали боевой дух. А дневник рогачевских партизан – настоящая энциклопедия быта.  

Инесса Бульцис:  
Можно увидеть машинку «Москва», в больших лагерях можно было увидеть печатный станок. Чернила заменяли, например, сажей вперемежку с самогоном, соком ягод или дубовые желуди с ржавым металлом замачивали в воде и вот этот раствор использовали как чернила.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-43

Анастасия Макеева:
Всем известно: тот, кто парится, не состарится. После насыщенной программы можно отдохнуть телом и душой в русской бане и бане по-черному. Здесь почти как в сказке про Конька-Горбунка. Котел с холодной, горячей, не хватает только молока, но кто знает, может, еще все впереди.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-46

После банных процедур можно согреться травяным чаем. А еще здесь есть город с бревенчатыми избушками, на случай, если вы решите продлить свой выходной. Озеро для рыбалки и мангалы для шашлыков.  

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?-49

Продолжение семейного уикенда следует! В планах организаторов, экотропа в два километра, электропаровоз, домашний зоопарк и еще масса сюрпризов. Кроме того, здесь широко отмечают все традиционные праздники, и уже веет румяной Масленицей.  

# Туризм # калейдоскоп # Александр Самков # Михаил Турыгин # Анастасия Макеева # Инесса Бульцис # Фотофакт # Места отдыха

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