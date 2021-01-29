Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?

Зима в этом году щедрая, поэтому выходные нужно проводить максимально насыщенно. 40 км от Минска, центр экологического туризма «Станьково» и перед вами – снежное царство. Под открытым небом десятки локаций и активностей.

Александр Самков, начальник экологического центра туризма «Станьково»:

За новогодние праздники порядка девяти тысяч человек прошло через нас. Велосипеды, санки, лыжи, тюбинги – все, что надо на первый обиход, чтобы проехаться, отдохнуть. Квадроциклы, два тира.

Северное сияние! Кажется, эти европейские лани сошли с открыток про Санта-Клауса. Стадо бэмби влюбляет туристов. Сделать фантастические кадры на память можно в сафари-парке. Все животные очень дружелюбные и с удовольствием подмигнут вам на камеру.

От вольных просторов отправляемся в сердце Станьково – зоосад. В местных джунглях вам взмахнут крылом и протянут лапу более 30 видов животных и птиц. На всех один папа – бывший майор Михаил Турыгин – решил посвятить себя миру животных, и он ответил ему взаимностью.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом:

Машенька – медвежонок, которая весила 2 кг 800 г, мы ее подняли на ноги. Сейчас видели, какая она стала у нас красавица?

Этого маленького медвежонка в 13 году привезли из Борисовского района. Она была такая пугливая и чтобы вот ей было повеселее, мы решили посадить щенка. Благодаря этой собачке, она стала у нас такая более общительная.

Путешествовать по миру фауны можно день напролет. В программе брачные танцы страусов, сейчас у них как раз конфетно-букетный период, лисьи прятки, овечий хор, зубриная мощь и еще масса прелестей. Но хищники и в Беларуси хищники. Любоваться ими лучше на дистанции, а вот копытных и домашних можете угостить капустой-морковкой. Кстати, суровые морозы животным не помеха, все они приспособлены к нашим широтам и обеспечены кормами сполна.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Туристы бывают разные. Бывает, что они хотят на фотосессию, что-то сделать? Михаил Турыгин:

Да, просятся, но иногда идем навстречу, если такие животные контактные, заходим и в моем присутствии фотографируются.

Турист:

Очень чисто – это очень радует. Сейчас не сезон, не так много туристов, но мне, наоборот, нравится, потому что очень свободная территория и тишина.

Давно мечтали оседлать лошадь? На местной конеферме вас научат держать осанку. Благородные здесь разных пород, а малышей ждет шетлендский пони.

Верхом можно объехать здешние красоты, а если хотите всей семьей, можно унестись с ветерком на санях и бричке, как в старых добрых сказках. Все пути ведут в волшебный лес.

Анастасия Макеева:

И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Этому местному дубу уже больше 500 лет! Прикоснуться к его силе и мудрости спешат все туристы и молодожены. В знак благодарности оставляют ленточки.

Прямо от лесного старца отправляйтесь в партизанский лагерь. Заснеженные землянки, оружие и агитплакаты перенесут в военное время. Кажется, недавно здесь был отряд Коржа и варил кашу на костре. Неспроста военно-исторический комплекс облюбовали режиссеры. Можно заглянуть в лесную школу, санчасть и посмотреть, как жил рядовой состав.

Инесса Бульцис, экскурсовод:

Обычно в жилой землянке жило от десяти до двадцати человек, но иногда землянки доходили и до сорока человек. В партизанском лагере все могли использовать второй раз и у нас здесь есть ложки, вилки, ножи, ручки, которые сделаны из гильз. В полевых условиях партизан спасала баня-колокольчик. Одежду нужно было снять и прокутить над костром быстро-быстро, таким образом, избавлялись от насекомых: клещей, клопов и даже вшей.

Типография под землей впечатляет. Газеты и листовки были долгожданными весточками с фронтов, карикатуры на Гитлера поднимали боевой дух. А дневник рогачевских партизан – настоящая энциклопедия быта. Инесса Бульцис:

Можно увидеть машинку «Москва», в больших лагерях можно было увидеть печатный станок. Чернила заменяли, например, сажей вперемежку с самогоном, соком ягод или дубовые желуди с ржавым металлом замачивали в воде и вот этот раствор использовали как чернила.

Анастасия Макеева:

Всем известно: тот, кто парится, не состарится. После насыщенной программы можно отдохнуть телом и душой в русской бане и бане по-черному. Здесь почти как в сказке про Конька-Горбунка. Котел с холодной, горячей, не хватает только молока, но кто знает, может, еще все впереди.

После банных процедур можно согреться травяным чаем. А еще здесь есть город с бревенчатыми избушками, на случай, если вы решите продлить свой выходной. Озеро для рыбалки и мангалы для шашлыков.