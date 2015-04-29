Моторикши появятся на улицах Брюсселя

Трёхколёсный моторикша – популярный вид транспорта в странах Юго-Восточной Азии. Только это не Вьетнам, не Индия и не Пакистан, а самый центр Европы - город Брюссель.



Этот моторикша, в отличии от своих азиатских собратьев, работает не на бензине, а полностью электрический. Его создатель Стив Карл Мунга говорит, что ежедневно жители Брюсселя совершают 400 тысяч поездок. В большинстве случаев их расстояние не превышает трёх километров. Здесь как раз может пригодиться вот этот трёхколёсный малыш по имени «Мобилу».



Стив Карл Мунга, создатель электрического моторикши:

В Европе хотят снизить выбросы углерода, улучшить экологию. «Мобилу» может в этом помочь. Вы можете иметь все те же преимущества автомобиля, только без вреда для экологии.



В прошлом году Брюссель назвали самым перегруженным автомобилями городом в Западной Европе и Северной Америке. Моторикша мог бы стать реальной альтернативой. Этот транспорт может путешествовать не только по основным трассам, но и велосипедным дорожкам. Как предполагается, пассажиров до пункта назначения он сможет доставлять в среднем за 10 минут.



Георгес Пападакис, сотрудник Еврокомиссии:

Было бы интересно пользоваться таким транспортом, особенно в районе административных зданий, зданий Еврокомиссии, где сотрудники часто переходят от одного корпуса к другому.



«Мобилу» оборудован беспроводным Интернетом, планшетом, разъёмами для подзарядки телефонов. Также пассажирам предложат журналы и бесплатные напитки.



Стоимость проезда для одного человека – 4 евро, а для двоих – 5.