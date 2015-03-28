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В Логойском районе расположен один из самых больших в Минской области питомник декоративных растений

28 марта 2015 12:18
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Новости Беларуси. Один из крупнейших в области питомников декоративных растений в Логойском районе в этом году увеличит производство вдвое. Почти 20 тысяч деревьев и кустарников - объем, который удовлетворит потребности белорусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ближайшей перспективе здесь дополнят опыт выращивания растений в открытом грунте и начнут выращивать и продавать саженцы в контейнерах.

В последнее время растет спрос на декоративные растения среди жителей столицы. В белорусском материале заинтересованы и россияне.

Сергей Нестерович, директор предприятия:
К нам обращается очень много населения, и вот сейчас мы ведем переговоры с Санкт-Петербургом о поставке туда наших растений. Где-то порядка 1500-2000 растений мы уже планируем поставить в Санкт-Петербург. У нас уже был опыт поставок в Россию частным лицам, хорошие отзывы имеем.

# Растения и цветы # калейдоскоп

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