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Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем

06 января 2020 07:28
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Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей. 

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем-1

Фото: pixabay.com 

«Мопс моего друга пошёл к ветеринару», – подписал изображение Энди. 

Животное на снимке не очень похоже на простого мопса, скорее создание напоминает инопланетное существо. Люди разошлись во мнениях относительно увиденного. Кто-то сказал, что не мог унять смех несколько минут. Кто-то написал, что ему обеспечены кошмары на ближайшую ночь. 

Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем-4

Фото: twitter.com/AndyRichter 

Немного ранее мы показывали животных, при виде которых сложно удержаться от улыбки. 

На снимках использовался фотомонтаж – здесь подробнее

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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