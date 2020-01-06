Мопсы очень милые, но и очень жуткие собаки. Сейчас мы это докажем

Всё началось с того, что американский комедийный актёр Энди Ричтер показал снимок МРТ домашнего любимца своего друга. Полученное изображение вызвало шквал эмоций у пользователей соцсетей.

«Мопс моего друга пошёл к ветеринару», – подписал изображение Энди.

Животное на снимке не очень похоже на простого мопса, скорее создание напоминает инопланетное существо. Люди разошлись во мнениях относительно увиденного. Кто-то сказал, что не мог унять смех несколько минут. Кто-то написал, что ему обеспечены кошмары на ближайшую ночь.