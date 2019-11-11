Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла

Многодетная мама ввела дома правило – месяц без экранов. Результатами эксперимента женщина поделилась в соцсетях, и ее пост быстро стал вирусным. Молли из Калифорнии является мамой пятерых детей до 10 лет. Историю домашнего эксперимента женщина рассказала в Facebook. За это время маме удалось сфотографировать всех ее детей, лежащих на кровати и читающих книги. И это не постановочный снимок. Раньше, признавалась Молли, дети проводили больше времени в экранах телефонов, планшета, компьютера.

Фото: instagram.com/mollydefrank

Но родители решили постепенно уменьшать количество гаджетов в жизни детей и посмотреть на результаты. «Мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день, но экраны, по-видимому, приглушали их творческий потенциал, вызывали сварливость, драки и нытье». Когда родители совсем запретили детям смотреть в экраны, то сначала это вызвало волну протестов. Но результат того стоил – мама признается, что она будто вернула своих детей. «Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам».

Фото: instagram.com/mollydefrank