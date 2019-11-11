Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла
Многодетная мама ввела дома правило – месяц без экранов. Результатами эксперимента женщина поделилась в соцсетях, и ее пост быстро стал вирусным.
Молли из Калифорнии является мамой пятерых детей до 10 лет. Историю домашнего эксперимента женщина рассказала в Facebook.
За это время маме удалось сфотографировать всех ее детей, лежащих на кровати и читающих книги. И это не постановочный снимок. Раньше, признавалась Молли, дети проводили больше времени в экранах телефонов, планшета, компьютера.
Фото: instagram.com/mollydefrank
Но родители решили постепенно уменьшать количество гаджетов в жизни детей и посмотреть на результаты.
«Мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день, но экраны, по-видимому, приглушали их творческий потенциал, вызывали сварливость, драки и нытье».
Когда родители совсем запретили детям смотреть в экраны, то сначала это вызвало волну протестов. Но результат того стоил – мама признается, что она будто вернула своих детей.
«Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам».
Фото: instagram.com/mollydefrank
Родители решили привить детям любовь к чтению и стали подавать им пример – по субботам малыши видели, что мама и папа читают по утрам.
«Затем взяли свои собственные книги и присоединились к нам».
Эта публикация мамы получила много похвал, а другие родители поделились собственным опытом цифрового детокса для детей.
Молли составила несколько советов для родителей, которые хотят попробовать изменить отношения ребенка к гаджетам.
1. Исключите экраны из жизни детей на 30 дней. Не поддавайтесь на уговоры и не идите на переговоры.
2. Зайдите в библиотеку. Найдите литературный жанр, который понравится вашему ребенку.
3. Составьте список совместных игр. Это может быть рисование, лазание по деревьям или работа по дому.
4. Наблюдайте. Посмотрите, что детям нравится делать и сделайте на этом акцент.
5. Составьте долгосрочный план. Решите, сколько экранного времени будет возвращаться в жизнь детей после месяца без гаджетов.
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