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Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла

11 ноября 2019 18:31
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Многодетная мама ввела дома правило – месяц без экранов. Результатами эксперимента женщина поделилась в соцсетях, и ее пост быстро стал вирусным.

Молли из Калифорнии является мамой пятерых детей до 10 лет. Историю домашнего эксперимента женщина рассказала в Facebook.

За это время маме удалось сфотографировать всех ее детей, лежащих на кровати и читающих книги. И это не постановочный снимок. Раньше, признавалась Молли, дети проводили больше времени в экранах телефонов, планшета, компьютера.

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла-1

Фото: instagram.com/mollydefrank

Но родители решили постепенно уменьшать количество гаджетов в жизни детей и посмотреть на результаты.

«Мы позволяли сидеть в гаджетах только час в день, но экраны, по-видимому, приглушали их творческий потенциал, вызывали сварливость, драки и нытье».

Когда родители совсем запретили детям смотреть в экраны, то сначала это вызвало волну протестов. Но результат того стоил – мама признается, что она будто вернула своих детей.

«Я видела, как мои дети переходят от экранной зависимости к совместной игре и даже созданию собственной школы. Я не могла поверить, как легко это получилось. Конечно, технологии полезны, но после быстрой оценки поведения моих детей, я поняла, что нам нужен пересмотр отношения к гаджетам».

Мама запретила детям месяц пользоваться гаджетами в доме. И вот каких успехов она достигла-4

Фото: instagram.com/mollydefrank

Родители решили привить детям любовь к чтению и стали подавать им пример – по субботам малыши видели, что мама и папа читают по утрам.

«Затем взяли свои собственные книги и присоединились к нам».

Эта публикация мамы получила много похвал, а другие родители поделились собственным опытом цифрового детокса для детей.

Молли составила несколько советов для родителей, которые хотят попробовать изменить отношения ребенка к гаджетам.

1. Исключите экраны из жизни детей на 30 дней. Не поддавайтесь на уговоры и не идите на переговоры.  

2. Зайдите в библиотеку. Найдите литературный жанр, который понравится вашему ребенку.  

3. Составьте список совместных игр. Это может быть рисование, лазание по деревьям или работа по дому.  

4. Наблюдайте. Посмотрите, что детям нравится делать и сделайте на этом акцент. 

5. Составьте долгосрочный план. Решите, сколько экранного времени будет возвращаться в жизнь детей после месяца без гаджетов.    

Мама забыла поцеловать сына перед уходом на работу. Реакцию мальчика снял на видео отец (читать далее).  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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