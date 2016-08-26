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В Швейцарии роботы вышли на работу вместо почтальонов

26 августа 2016 11:33
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Новости Швейцарии. Швейцарских почтальонов могут заменить роботами. Такие необычные курьеры появились на улицах страны. Небольшие грузовики благодаря программному обеспечению без проблем развозят газеты, журналы и письма по нужным адресам. В дальнейшем создатели чудо-аппарата хотят научить роботов развозить продукты, лекарства и другие небольшие по размерам посылки.

Чтобы показать себя, у этих курьеров есть 3 года. Если тест будет пройден, то такая профессия, как почтальон, станет для Швейцарии историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Роботы

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