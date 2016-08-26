В Швейцарии роботы вышли на работу вместо почтальонов

Новости Швейцарии. Швейцарских почтальонов могут заменить роботами. Такие необычные курьеры появились на улицах страны. Небольшие грузовики благодаря программному обеспечению без проблем развозят газеты, журналы и письма по нужным адресам. В дальнейшем создатели чудо-аппарата хотят научить роботов развозить продукты, лекарства и другие небольшие по размерам посылки.

Чтобы показать себя, у этих курьеров есть 3 года. Если тест будет пройден, то такая профессия, как почтальон, станет для Швейцарии историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.