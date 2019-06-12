Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом

С приходом жары наряды становятся проще, а украшения выходят на первый план. Приблизить отпуск поможет морская тема. Дизайнеры единогласно отдали жемчугу первое место. Правда, дополнили нежную природу грубым металлом. И забудьте про бабушкин комплект серьги-бусы-браслет. Такие перламутровые сеты слишком старомодны и придадут вам ненужного возраста.

Наталья Зеневич, стилист:

Жемчуг актуален, как гладкий, круглый, так и авангардный, барочный, с неровными краями, необработанный. Интересно смотрятся ободки, сделанные из жемчуга.

А из жемчужных заколок модницы по всему миру создают настоящие хороводы. Без сомнения, это любимый аксессуар-2019.

Чем больше, тем лучше, актуально и в цепочках. Такой привет из 90-ых сделает невероятно стильным однотонный минималистичный наряд. Смело дополняйте «воротник» из цепей крупными металлическими серёжками.

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского портала о моде:

Ещё один тренд – сочетание двух цветов металла – это сразу и серебро, и золото в одном изделии. Это очень удобно, потому что не нужно заморачиваться. Допустим, фурнитура жёлтого либо белого цвета, на волне увлечения 80-ыми – крупные серьги из жёлтого золота, по форме напоминающие клипсы, винтажную бижутерию. Это тоже сейчас очень актуально. Наталья Зеневич:

Металл может быть как гладкий, так и слегка мятый, как фольга такая.

Цепочки могут быть использованы и с немножко устаревшим аксессуаром, который снова вернулся к нам – это цепочки для очков. Носите так, как вам удобно.

Летом цветы распускаются не только на платьях. Тема флоры громко звучит и в аксессуарах. Причём, в этом сезоне, чем крупнее, тем лучше.

Серьги могут доходить до ключиц, ярких и даже неоновых оттенков. Но какими ни были тренды, помните, что они должны подходить именно вам.

Наталья Зеневич:

Например, если лицо очень вытянутое, не стоит его ещё больше удлинять вытянутыми серёжками, тогда лучше использовать гвоздики, пусеты, пусть они будут крупные, тогда они будут создавать горизонталь, эта горизонталь будет делить ваше лицо, тем самым его укорачивая. И наоборот, если лицо округлённое, то можно его сбалансировать более вытянутыми серёжками. Но опять же надо смотреть, если они будут слишком тонкими, то, наоборот, может возникнуть не совсем интересный контраст.

Замените резинки на шёлковые платки, они не только добавят экзотики, но и визуально удлинят ваши локоны. Наталья Зеневич:

Еще один тренд – это ассиметрия. Очень круто, когда украшения не симметричные, а когда они различные. Мы можем две крупные серёжки носить не вместе, а делать, например, какую-то асимметричную укладку и подчёркивать только с одной стороны.