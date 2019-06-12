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Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом

12 июня 2019 08:29
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С приходом жары наряды становятся проще, а украшения выходят на первый план. Приблизить отпуск поможет морская тема. Дизайнеры единогласно отдали жемчугу первое место. Правда, дополнили нежную природу грубым металлом. И забудьте про бабушкин комплект серьги-бусы-браслет. Такие перламутровые сеты слишком старомодны и придадут вам ненужного возраста.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-1

Наталья Зеневич, стилист:
Жемчуг актуален, как гладкий, круглый, так и авангардный, барочный, с неровными краями, необработанный. Интересно смотрятся ободки, сделанные из жемчуга.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-4

А из жемчужных заколок модницы по всему миру создают настоящие хороводы. Без сомнения, это любимый аксессуар-2019.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-7

Чем больше, тем лучше, актуально и в цепочках. Такой привет из 90-ых сделает невероятно стильным однотонный минималистичный наряд. Смело дополняйте «воротник» из цепей крупными металлическими серёжками.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-10

Ольга Жадеева, главный редактор белорусского портала о моде:
Ещё один тренд – сочетание двух цветов металла это сразу и серебро, и золото в одном изделии. Это очень удобно, потому что не нужно заморачиваться. Допустим, фурнитура жёлтого либо белого цвета, на волне увлечения 80-ыми крупные серьги из жёлтого золота, по форме напоминающие клипсы, винтажную бижутерию. Это тоже сейчас очень актуально.

Наталья Зеневич:
Металл может быть как гладкий, так и слегка мятый, как фольга такая.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-13

Цепочки могут быть использованы и с немножко устаревшим аксессуаром, который снова вернулся к нам это цепочки для очков. Носите так, как вам удобно.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-16

Летом цветы распускаются не только на платьях. Тема флоры громко звучит и в аксессуарах. Причём, в этом сезоне, чем крупнее, тем лучше.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-19

Серьги могут доходить до ключиц, ярких и даже неоновых оттенков. Но какими ни были тренды, помните, что они должны подходить именно вам.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-22

Наталья Зеневич:
Например, если лицо очень вытянутое, не стоит его ещё больше удлинять вытянутыми серёжками, тогда лучше использовать гвоздики, пусеты, пусть они будут крупные, тогда они будут создавать горизонталь, эта горизонталь будет делить ваше лицо, тем самым его укорачивая.

И наоборот, если лицо округлённое, то можно его сбалансировать более вытянутыми серёжками. Но опять же надо смотреть, если они будут слишком тонкими, то, наоборот, может возникнуть не совсем интересный контраст.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-25

Замените резинки на шёлковые платки, они не только добавят экзотики, но и визуально удлинят ваши локоны.

Наталья Зеневич:
Еще один тренд это ассиметрия. Очень круто, когда украшения не симметричные, а когда они различные. Мы можем две крупные серёжки носить не вместе, а делать, например, какую-то асимметричную укладку и подчёркивать только с одной стороны.

Модные украшения-2019. Показываем, что нужно носить этим летом-28

Лето пролетит быстро. Так что будьте красивыми и ловите на себе восхищённые взгляды.

# Мода # калейдоскоп # Наталья Зеневич # Ольга Жадеева # Фотофакт # Стиль

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