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Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов

06 апреля 2016 09:04
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Новости США. Большинство беременных женщин прихватывают с собой в больницу разве что блеск для губ. Но это точно не про визажиста Алаху Маджид: она вооружилась арсеналом из палетки теней для век с 35 оттенками, накладных ресниц, двух наборов кистей и средств для контурного макияжа. Но это еще не все: она делала себе макияж прямо во время родов!

Бьюти-блогер из Нью-Йорка поделилась фото, на которых она «наводила марафет» в родильной палате.

Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов-1

Под фото, где она, подключенная к аппаратам, наносит тональную основу, Алаха написала:

«Да, я действительно красилась во время родов в перерывах между схватками, после которых продолжала наносить макияж»

На столике для еды у кровати, Маджид разложила внушительный набор косметики. Там она доводила до совершенства «смоки айс».

В какой-то момент ее мужу пришлось прийти на помощь и подать бронзатор.

«Когда схватки были слишком сильными, Хабби был рядом и спасал положение», – гласила подпись к другой фотографии.

Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов-4

Алаха Маджид, бьюти-блогер (комментарий US Magazine):

Во время 10-часовых родов только занятие любимым делом помогло мне справиться с болью.

Новоиспеченная мама нанесла последние штрихи, когда София появилась на свет. Но на фото не видно лица малышки.

Алаха Маджид, бьюти-блогер (комментарий US Magazine):
Многие просят показать фотографии, но мы с мужем решили какое-то время держать их в секрете. Это время будет только для нас троих, и злые глаза Назара не увидят нашу дочь (это связано с культурой и религией, надеюсь на ваше понимание).

Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов-7

В адрес Маджид посыпалось немало критики. Но нашлись и те, кто встал на сторону женщины.

Сотрудница Luxottica (комментарий US Magazine):
Если бы обожающая вязание женщина принялась вязать во время родов, никто бы и не подумал критиковать ее.

Перевод: Светлана Воропай

# Беременность и роды # Фотофакт # калейдоскоп

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