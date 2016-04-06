Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов

Новости США. Большинство беременных женщин прихватывают с собой в больницу разве что блеск для губ. Но это точно не про визажиста Алаху Маджид: она вооружилась арсеналом из палетки теней для век с 35 оттенками, накладных ресниц, двух наборов кистей и средств для контурного макияжа. Но это еще не все: она делала себе макияж прямо во время родов! Бьюти-блогер из Нью-Йорка поделилась фото, на которых она «наводила марафет» в родильной палате.

Под фото, где она, подключенная к аппаратам, наносит тональную основу, Алаха написала: «Да, я действительно красилась во время родов в перерывах между схватками, после которых продолжала наносить макияж» На столике для еды у кровати, Маджид разложила внушительный набор косметики. Там она доводила до совершенства «смоки айс». В какой-то момент ее мужу пришлось прийти на помощь и подать бронзатор. «Когда схватки были слишком сильными, Хабби был рядом и спасал положение», – гласила подпись к другой фотографии.

Алаха Маджид, бьюти-блогер (комментарий US Magazine): Во время 10-часовых родов только занятие любимым делом помогло мне справиться с болью. Новоиспеченная мама нанесла последние штрихи, когда София появилась на свет. Но на фото не видно лица малышки. Алаха Маджид, бьюти-блогер (комментарий US Magazine):

Многие просят показать фотографии, но мы с мужем решили какое-то время держать их в секрете. Это время будет только для нас троих, и злые глаза Назара не увидят нашу дочь (это связано с культурой и религией, надеюсь на ваше понимание).