Много работы и стресс или леность и семейный отдых? Гороскоп на июнь для Овнов и Дев

Купить новый телевизор или почитать книжку? Полежать на диване или выбраться с друзьями на прогулку? Приготовить на завтрак яичницу с беконом или обойтись чаем с печеньем? Каждый день нам приходится делать выбор. И если дело доходит до чего-то серьёзного, но не хватает уверенности для принятия решения, то можно почитать гороскоп. Может, он подскажет ответ. В этот раз поговорим об Овнах и Девах. Что их ждёт в июне?

Овен

Здоровье

Представителям первого знака Зодиака гороскоп рекомендует в июне не налегать на спиртное. Вместо этого лучше навестить турники, размять мышцы и суставы. Если Овны подвержены аллергии, то в первый день лета она может обостриться, поэтому желательно носить с собой лекарства от аллергии. В остальном здоровью представителей данного знака Зодиака ничто не угрожает.

Женщина-Овен – спокойная и может первой предложить вступить в отношения. Знаки Зодиака под микроскопом

Работа

В первой половине месяца особенно много работы не будет. Несмотря на не слишком радующую погоду, коллеги и начальство всё равно почувствуют обычную летнюю лень, когда вместо того, чтобы трудиться, хочется полежать на пляже. Вторая половина июня пройдёт бодрее. Если работа Овнов связана с общением, то ожидаются интересные знакомства.

Любовь

В первой половине июня Овны могут быть недовольны своей второй половинкой. Не спешите горячиться, лучше спишите всё на космические лучи. Совсем скоро всё вернётся в привычное русло, и отношения будут приносить радость. У свободных Овнов может появиться на примете весьма интригующая личность, только не забудьте сперва уточнить, если ли у этого человека супруг или супруга.

Дева

Здоровье

Июнь у представителей шестого знака Зодиака пройдёт волнительно. А вот приятное это будет волнение или неприятное – зависит уже от самих Дев. И даже если что-то будет пытаться вывести вас из душевного равновесия – не поддавайтесь, тогда и со здоровьем всё будет хорошо. Также повышен риск получения мелких бытовых травм. Поэтому будьте осторожны со столовыми приборами и берегите мизинчики стоп от столкновения с твёрдыми предметами.

Женщина-Дева – идеальная жена и потенциальная долгожительница. Знаки Зодиака под микроскопом

Работа

В июне у Дев появится несколько вариантов финансовых вложений. Следует проявить осторожность, чтобы не попасться в ловушку к недобропорядочным людям, обещающим золотые горы. Могут появиться некоторые сложности на работе из-за коллег, которые любят посплетничать. Волноваться не стоит, посплетничают немного о вас и переключатся на другого человека. А начальство непременно обратит внимание на стрессоустойчивость представителей шестого знака Зодиака.

Любовь

У семейных Дев в июне всё будет гладко. Если есть дети – они не доставят хлопот. А партнёр захочет уделить больше внимания своей второй половинке, поэтому, возможно, Девы будут приятно удивлены их романтическим настроем. У свободных представителей шестого знака Зодиака не ожидаются судьбоносные встречи с прекрасной принцессой или рыцарем на белом коне.