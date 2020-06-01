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Мужчину попросили поработать сверхурочно, но он был рад. Вот в чём секрет

01 июня 2020 14:14
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Мужчину попросили задержаться на работе. Сначала у него замерло сердце, но потом он был даже рад.

Эту историю рассказал пользователь Twitter под ником Kyuuri. Когда его рабочий день подходил к концу, руководитель попросил Kyuuri задержаться. Мужчина забеспокоился и начал думать, что будет дальше.

Когда остальные коллеги вышли из онлайн-конференции, руководитель раскрыл свою просьбу. Оказалось, он просто хотел взглянуть на кота Kyuuri, который бродил за спиной автора истории во время работы.

Мужчина испытал огромное облегчение и поднёс питомца к ноутбуку, чтобы руководитель смог его рассмотреть.

Мужчину попросили поработать сверхурочно, но он был рад. Вот в чём секрет -1

Фото: twitter.com/kyuri0465 

Пользователи соцсети посмеялись и сказали, что Kyuuri наверняка подумал о самом страшном и начал предполагать, во сколько же закончится его рабочий день. Также комментаторы добавили, что котики не только помогают снять стресс, но и делают руководителей добрее.

Кстати, это ещё один повод завести себе питомца. Ранее мы рассказывали о нескольких причинах, почему домашнее животное – это хорошо.

Взглянуть на объяснения в фотографиях можно здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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