Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки

В организацию по защите животных попал комок шерсти. После небольшой стрижки кота было невозможно узнать. Как сообщает Arizona Humane Society на своей странице в Facebook, 22 мая сотрудница организации по имени Джулия ответила на звонок и услышала, что их помощь необходима какому-то непонятному существу.

Фото: facebook.com/azhumane

Выяснилось, что это 4-летняя кошка по кличке Флаффер. Джулии показалось, что животное выглядит очень грустным и усталым, поэтому она забрала кошку в ветеринарную клинику. Там Флаффер состригли лишнюю шерсть. Оказалось, что после стрижки животное массой 3,5 кг потеряло целый килограмм веса.

Фото: facebook.com/azhumane

Кошка проявляла терпение и стойкость во время стрижки, а также без проблем прошла проверки, которые показали, что она совершенно здорова. И всего через два дня после этого Флаффер забрали в новую семью.

Фото: facebook.com/azhumane