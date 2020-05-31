Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки
В организацию по защите животных попал комок шерсти. После небольшой стрижки кота было невозможно узнать.
Как сообщает Arizona Humane Society на своей странице в Facebook, 22 мая сотрудница организации по имени Джулия ответила на звонок и услышала, что их помощь необходима какому-то непонятному существу.
Фото: facebook.com/azhumane
Выяснилось, что это 4-летняя кошка по кличке Флаффер. Джулии показалось, что животное выглядит очень грустным и усталым, поэтому она забрала кошку в ветеринарную клинику. Там Флаффер состригли лишнюю шерсть. Оказалось, что после стрижки животное массой 3,5 кг потеряло целый килограмм веса.
Фото: facebook.com/azhumane
Кошка проявляла терпение и стойкость во время стрижки, а также без проблем прошла проверки, которые показали, что она совершенно здорова. И всего через два дня после этого Флаффер забрали в новую семью.
Фото: facebook.com/azhumane
Кстати, ранее мы рассказывали о месте, где животные могут обрести для себя новый дом.
Мужчина переехал жить в деревню под Кобрином и спасает зверей – подробности здесь.