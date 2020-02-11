У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребёнок

Семья Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой пополнилась третьим ребёнком. Об этом рассказал брат знаменитого певца.

По информации ADN Radio Chile, Хулио Иглесиас сообщил, что Курникова уже подарила Иглесиасу третьего ребёнка. Хулио не уточнил пол малыша. Сама звёздная пара ничего не комментирует.

О беременности Анны Курниковой стало известно совсем недавно. Во время отдыха пары была сделана фотография, на которой заметен живот теннисистки. Предполагалось, что супруга певца родит в марте, однако счастливое событие случилось раньше.

Напомним, в декабре 2017 года у Анны и Энрике родились двойняшки Николас и Люси.