Итальянца госпитализировали из-за кровавых слёз: болезнь, с которой медицина не может справиться

Новости Италии. 52-летний итальянец обратился в больницу из-за кровавых слёз, которые текли около двух часов.

Как сообщает New England Journal of Medicine, медикам мужчина сказал, что такое с ним впервые. Кровотечение началось внезапно, длилось несколько минут, а затем прошло. Однако вскоре повторилось.

По словам пациента, травм головы, рта, носа или глаз не получал. Со зрением у него тоже всё хорошо. Единственное, он принимал таблетки от гипертонии. В ходе осмотра обнаружилась лёгкая конъюнктивальная гиперемия.

В итоге кровавые слёзы прекратились сами по себе спустя час после прибытия в больницу.

Данное заболевание называется «гемолакрия». Причины болезни пока неизвестны. Подобное кровотечение может возникать от 1 до 20 раз в сутки.

Обычно гемолакрии предшествуют опухоли, воспаления или нарушения свёртываемости крови. Иногда болезнь может проявляться и у здоровых людей – идиопатическая гемолакрия. Наиболее подвержены заболеванию подростки и молодые люди.

В данном случае у итальянца были гемангиомы внутри век. Мужчине назначили капли. Медики продолжили наблюдать за пациентом, в течение года рецидив не случился.

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