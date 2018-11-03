Более 5 тысяч долларов: студентка погасила долг приюта, чтобы учреждение позаботилось о котёнке

Новости России. В Майкопе студентка оплатила долги приюта, чтобы пристроить найденного на улице котёнка.

Как сообщает РИА Новости, в конце октября Анна захотела сдать в приют котёнка, но учреждение не смогло принять животное, поскольку имело серьёзную задолженность перед ветклиникой.

«Девушка спросила, какой долг, а когда я озвучила сумму, даже не удивилась. Сказала, что съездит в клинику и всё оплатит. Я решила, что она не расслышала: может, подумала – 34 тысячи? Положила трубку и забыла о разговоре», – рассказала РИА Новости администратор Зиля Степанова.

Однако разговор не был шуткой, через некоторое время в приют позвонили и сообщили, что долг погашен.

Администратор рассказывает, что студентка не из богатой семьи. Анна воспользовалась своими личными сбережениями. Также уточняется, что родители девушки ничего не имеют против поступка дочери.

Котёнка, которого студентка принесла в приют, в шутку назвали «Золотой». Сейчас он на лечении из-за проблем с кожей. В дальнейшем его отдадут в добрые руки.

Что касается спасительницы Золотого, то она предпочла сохранить анонимность, хотя и разрешила опубликовать свою фотографию с котёнком.