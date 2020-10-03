Мужчина получил отказ почти 20 лет назад. А сейчас его способу мести позавидовал бы каждый

Примерно 20 лет назад мужчина хотел начать свой бизнес, и обратился в банк за кредитом. Ему отказали, но сейчас у него больше нет причин для обид. Как сообщает Ladbible, эта история началась в 2002 году. 21-летний Адам Диринг разработал подробный бизнес-план и обратился за ссудой к банку. Сотрудники организации не слишком заинтересовались предложением Диринга, поскольку он был довольно молод. Кроме того, парень просил 10 тысяч фунтов (почти 13 тысяч долларов). В итоге было решено отказать.

Фото: instagram.com/adam_deering

Адам, который в этот момент неподвижно сидел, скрестив пальцы рук и ног, растерялся. Он не представлял, как сможет осуществить свои идеи без начального капитала. Но делать было нечего, поэтому он забрал свои бумаги и ушёл. «Моё сердце упало, я чувствовал себя униженным, разочарованным и грустным. У меня не было плана «Б», – признался Диринг. Однако Адам всё-таки решил попробовать добиться своего. Молодой человек уволился с работы, вложил оставшиеся сбережения в аренду небольшого помещения и телефонной линии. В комнате не было ни стульев, ни столов. Только комната и телефон, при помощи которого он обзванивал потенциальных клиентов.

Фото: instagram.com/adam_deering

К 2014 году у Диринга уже была успешная компания, которая занималась управлением долгами. Адам продал её за 5 млн фунтов (почти 6,5 млн долларов). Впрочем, сейчас мужчина владеет пятью другими крупными компаниями и является бизнесменом. И вот в конце сентября 2020 года предприниматель купил то самое здание, в котором ранее находился банк, отказавший ему в кредите. Диринг признаётся, что ему не столько нужно было это помещение, сколько хотелось получить определённую моральную компенсацию. Однако здание тоже не пропадёт, сейчас Адам планирует устроить в нём восемь квартир и одну торговую точку.

Фото: instagram.com/adam_deering