Новый взгляд на путешествия. Google бросает вызов 3D-режиму Apple с виртуальной реальностью

Компания Google анонсировала новый инструмент Immersive View на своей конференции. Он сочетает в себе просмотр улиц и аэрофотосъемку, чтобы пользователи могли виртуально исследовать города.
Компания Google анонсировала новый инструмент Immersive View на своей конференции. Он сочетает в себе просмотр улиц и аэрофотосъемку, чтобы пользователи могли виртуально исследовать города.
Фото: twitter.com/google
После пандемии у многих вновь появилась возможность отправиться в отпуск в другие страны. Как сообщает Daily Mail, Новая функция играет на руку компании и поможет более детально построить маршрут и сэкономить драгоценное время.
Фото: twitter.com/google
«С нашим новым иммерсивным видом вы сможете узнать, что из себя представляет район, достопримечательность, ресторан или популярное место. И даже почувствовать, что вы прямо там еще до того, как ступите внутрь», – рассказывает Мириам Дэниел, вице-президент корпорации.
Приложение также накладывает полезную информацию с возможностью изменить время, чтобы увидеть, как выглядит местность в разное время дня и при различных погодных условиях.
Фото: скриншот с YouTube-канала CNET Highlights
Пользователи могут виртуально исследовать города сверху, прежде чем нажимать на определенные улицы или здания. Хотите вкусно пообедать? «Загуглите» желаемое заведение и заодно узнайте об актуальных сведениях, вроде загруженности заведения, пробках рядом. Чем-то нововведение напоминает VR-очки, но прямо в вашем смартфоне.
Фото: скриншот с YouTube-канала CNET Highlights
В Twitter уже заметили, что новинка очень похожа на 3D-карты Apple, представленные в сентябре 2021 года. Инструмент начнет действовать в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио в конце 2022-го, а скоро, по заверениям фирмы, покорит весь мир.