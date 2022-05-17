Новый взгляд на путешествия. Google бросает вызов 3D-режиму Apple с виртуальной реальностью

Компания Google анонсировала новый инструмент Immersive View на своей конференции. Он сочетает в себе просмотр улиц и аэрофотосъемку, чтобы пользователи могли виртуально исследовать города.

После пандемии у многих вновь появилась возможность отправиться в отпуск в другие страны. Как сообщает Daily Mail, Новая функция играет на руку компании и поможет более детально построить маршрут и сэкономить драгоценное время.

«С нашим новым иммерсивным видом вы сможете узнать, что из себя представляет район, достопримечательность, ресторан или популярное место. И даже почувствовать, что вы прямо там еще до того, как ступите внутрь», – рассказывает Мириам Дэниел, вице-президент корпорации.

Приложение также накладывает полезную информацию с возможностью изменить время, чтобы увидеть, как выглядит местность в разное время дня и при различных погодных условиях.