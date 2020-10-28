Родители мечтают вырастить из сына профессионального футболиста. Но люди опасаются за его будущее

Гордый отец поделился успехами своего сына. Из ребёнка растят профессионального спортсмена, и его успехи впечатляют. У мальчика по имени Ной, которому всего два года и семь месяцев, уже есть свои страницы в соцсетях. Всё началось с того, что родители захотели вырастить из сына будущую звезду мирового спорта.

Фото: instagram.com/noah.ba10

Едва малыш встал на ноги, как отец начал учить его обращаться с мячом, забивать голы. Сначала на воротах стоял сам папа, который очень сильно поддавался. Однако затем его заменили беспристрастные приспособления, которые закрывали часть ворот, вынуждая мальчика бить в открытые области. И постепенно у ребёнка получается всё лучше.

Фото: instagram.com/noah.ba10

Счастливый отец документирует тренировки сына. Недавно мужчина смонтировал ролик, в котором показал прогресс своего малыша. Видео набрало более 22 миллионов просмотров и 3 миллиона «лайков».

Фото: instagram.com/noah.ba10