«Меня этой травлей хотят сбить с ног». Пелагея призвала не верить ложным слухам о её разводе

Артистка пояснила, что они с мужем решили расстаться уже давно и восемь месяцев не живут вместе. Однако перед Новым годом появились ложные данные о разводе.

«Теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разладе с мужем, хотя, я вам по секрету скажу, моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать», – написала певица на своей странице в Instagram.

По словам Пелагеи, кто-то хочет, чтобы она и Телегин поссорились, полностью потеряв возможность спокойно общаться и договариваться по разным вопросам. Артистка призвала не верить анонимным источникам, которые сообщают сомнительную информацию.

«Я и сейчас продолжаю жить в другом – настоящем. Я занимаюсь дочкой, поправляю здоровье, планирую гастроли на лето и осень, и мы наконец-то занимаемся нашей новой программой. Меня этой травлей хотят сбить с ног, навязать неуверенность и нестабильность. И вот сейчас я заявляю: ничего у них не получится», – твёрдо сказала Пелагея.