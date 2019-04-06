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Вирджиния Хилл. Бедная красотка, которая научилась вертеть мужиками и стала королевой мафии

06 апреля 2019 13:02
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Мы с вами знаем таких женщин, которые крутят мужиками, как хотят – мужьями, любовниками, начальниками.  Ладно, если это идет всем на пользу или, по крайней мере, не приносит большого вреда. А если наоборот?

 В 40-х годах ХХ века в криминальную элиту США изящной походкой вошла молодая красивая женщина. Звали её Вирджиния Хилл. Неотразимая внешность: лицо актрисы, стройная фигура, длинные ноги, шикарные волосы. И это были не все достоинства мисс Хилл, родившейся в 1916 году в бедной многодетной семье алкоголика. Она к тому же обладала организаторским талантом, предприимчивостью, умением общаться с людьми и убеждать. Эти качества и позволили ей обратить на себя внимание, как говорится, самых уважаемых людей мафии. И она этим не преминула воспользоваться.

Её бы энергию – да в мирных целях! Со своей внешностью Вирджиния могла бы стать успешной моделью или актрисой: она ведь мечтала об этом девчонкой. При своих способностях – процветающей бизнес-леди. Но на наши судьбы нередко влияют среда, в которой мы оказываемся, и люди, которые нас окружают. Жаль, если мы замечаем это спустя жизнь, когда переиграть ничего невозможно.  

Устроившись официанткой в клуб на Манхэттене, Вирджиния начала организовывать вечеринки, которые быстро стали популярными. На этом поприще можно и зарабатывать на жизнь, и строить карьеру, скажем, арт-директора. Но заведение принадлежало мафиозному клану Аль Капоне. Бойкую хорошенькую барышню заметили смотрящие и предложили поработать курьером – возить «черный нал». Пошло-поехало…  

Когда мисс Хилл заработала на криминале, она купила дом и организовала свой бизнес. Конечно же, под крышей мафии. Вирджиния открыла небольшой бордельчик для местной элиты, а чтобы получать деньги не только за предоставляемые услуги, она клиентов ещё и шантажировала: не заплатишь – узнают жена и широкая  общественность. Мужики сдавались без боя.  

Так девушка, которая хотела, да не стала актрисой, влилась в криминальную семью Америки, посвятив ей свои таланты и способности. Со временем к ним добавились жадность, авантюризм и наглость. Уже к 20 годам она ближе сошлась с лидерами мафии, была в курсе их махинаций, ей доверяли крупные суммы наличности. Еще лет через пять она уже могла сидеть за одним столом с боссами мафии Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго. Солидные люди охотно общались с молодой, красивой и умной женщиной о делах, не отказывая себе в удовольствии иногда с ней и переспать. В постели она попутно решала и личные дела.  

Однажды Вирджиния по производственным вопросам встретилась с известным гангстером Багси Сигелом – «хозяином» Калифорнии. Завязались отношения. И хотя её новый ухажёр был женат, он напрочь «потерял голову». Багси носил красотку на руках, тратил на неё сумасшедшие деньги. Они то ссорились, то мирились. Не разведясь с законной супругой, мужик тайно в Мексике расписался со своей пассией – так она его окрутила. Багси был ещё и романтиком. Когда в 1946 году он построил в Лас-Вегасе шикарный отель-казино, дал ему имя «Фламинго» - в честь Вирджинии, так он её называл за длинные стройные ножки.  

На этом объекте гангстер и погорел. И помогла ему в этом его возлюбленная.  

Хилл убедила Сигела  пощипать инвесторов, в результате смета выросла с миллиона долларов до шести, а разница уплыла на заграничные счета этой парочки. Участвовала Вирджиния и в обработке компаньонов: кто ж откажет такой милой особе? Когда казино заработало, часть дохода Сигел тоже прятал от мафиозного сообщества, а наличку в Европу по-прежнему возила подружка. «Крысятничества» ему не простили, и  киллер четко выполнил заказ. Вирджинию же заранее предупредил  влиятельный поклонник из своих, и она до рокового выстрела улетела в Париж.    

Вирджиния Хилл. Бедная красотка, которая научилась вертеть мужиками и стала королевой мафии-1

Фемида взялась за Вирджинию Хилл в 1951 году. Её допрашивали как свидетеля по делу об убийстве Багси, но, ничего не доказав, дело закрыли. Следующей нервотрёпкой для неё стало обвинение в уклонении от уплаты налогов. В США налоги – вещь серьезная, и в разработку активно включился сенатский комитет Кефовера, прославившийся разоблачениями мафии.  

Вирджиния являлась на слушания в богатых мехах и шляпках, держала себя гордо и вызывающе спокойно. Когда её спрашивали о друзьях - гангстерах, она  никого не «сдавала». Вместо ответов по существу она начинала делиться подробностями интимных встреч с боссами. Да так сочно выражалась в микрофон, что у членов комитета горели уши, после чего они не имели большого желания вступать с ней в пространные диалоги.  

Королева мафии отлично понимала, что допрашивающие её сенаторы – такие же мужчины, чью природную натуру она так хорошо изучила и которыми так искусно манипулировала.  

Убегая от ФБР и дальнейших разбирательств, Вирджиния ещё несколько лет помоталась по миру, наконец, осела в Австрии, выйдя замуж за очередную жертву своего обаяния - лыжного инструктора Хаузера . Брак был недолгим, но новая фамилия от мужа ей осталась. А ещё родился сын.  

Присвоенные деньги она вернула мафии, а вскоре растратила и свои. В 1966 году в возрасте 49 лет фрау Хаузер умерла, наглотавшись таблеток. Вроде оставила записку, что устала от жизни. Правда, ходила версия, что принудили к последнему шагу бывшие партнеры: знает слишком много.  

Похоронена легендарная женщина мафии в Зальцбурге. На надгробии портрета нет. Зачем? Красоту Вирджинии Хилл её современники вряд ли и так забывали.  

Ваш В.Д.  

# Новый взгляд на лица из прошлого # калейдоскоп # Вирджиния Хилл

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