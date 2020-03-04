Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц

Анастасия Макеева, корреспондент:

Где вы еще видели, чтобы на Полесье поселились страусы?! На подворье нашего героя возможно все, даже такие страусы.

Деревня Гряда Житковичского района стала центром притяжения, и все благодаря Петру Прозапасу. Петр Прозапас, завел во дворе экзотических птиц:

Чисто белый без пятен, красивый. Его привезли мне из Польши, 15-й год рождения.

На его даче расхаживают жар-птицы, принимают ванны черные лебеди и хлопают ресницами страусы. Петр Прозапас:

Как придешь в шапке, вот у них интерес – схватить шапку и снять ее. Если прошляпил, то все, смотришь, уже шапку кинул там.

Хозяин смеется, что и сам не заметил, как маленькие «ежики» выросли в 100-килограммовых птичек. Ленивка и Шустрик – гордость коллекции. Со всеми находят общий язык и не зарывают голову в песок. Петр Прозапас:

Мне нравится, что они танцуют.

На страусах можно кататься? Петр Прозапас:

Ну, пробую, но еще не дошло время. Любовь к пернатым воспитал отец. На подворье Прозапасов всегда кружили птицы, поэтому Петр вырос хозяйственным и благородным. Держит пасеку и делает печи. А для своих любимцев высаживает поля с пшеницей, кукурузой, капустой. Заготавливать сено помогает вся семья.

Ирина Прозапас, дочка:

Когда мы были маленькими, тоже папе помогали. И гусей пасли, нам это нравилось. Какие самые требовательные? Ирина Прозапас:

Страусы. Им нужно много воды давать, они за раз могут очень много скушать.

Вот у нас Люда – будущий ветеринар. Она нам помогает, она лучше понимает птиц, когда нужно укол сделать.

Вольеры мастер на все руки построил сам, но экзотика не любит сидеть в клетке. По душе простор. Глядя на этих индийских павлинов, Петр Прозапас забывает про все хлопоты. Птичий язык он понимает с полусвиста и даже делает прогноз.

Петр Прозапас:

Павлины – это хорошие извещатели. Когда начинается дождь или буря, кричат.

У павлинов очень красивые перья. Вы их как-то используете? Петр Прозапас:

В вазе у нас стоят, как для сувенира. Говорят, что перо павлина хорошо от сглаза. Есть такое? Ирина Прозапас:

Да.

Адаптировались и черные лебеди родом из Австралии. Сейчас у Степана и Моти очередной брачный период, а значит, ждать новое потомство. Правда, романтику лучше не нарушать. Парочка хоть и сладкая, но с характером. Петр Прозапас:

Он охраняет свою подругу.

Больно кусается? Петр Прозапас:

Ну, щипает несильно, но щипает. Ни одна птица так не заступается, как лебедь за свою подругу.

Будят по утрам семью Прозапас не только петухи, но и канарейки. Этим певцам по силам скопировать любые звуки. Каждый день семья из Житковичей приезжает на дачу, чтобы проведать своих братьев меньших. Ирина Прозапас:

Не понимаешь или это телефон поет, или это канарейка. Поднимаешь телефон, никто вроде не звонил.

Петр Прозапас:

Я рад, чтобы посмотрел, кто не видел. Говорили, автобусом приедут со школы, я говорю: «Пожалуйста, все даром». Это прекрасные творения Божьи! Как они поют, какие они в красивом оперении!