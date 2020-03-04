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Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц

04 марта 2020 09:35
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Где вы еще видели, чтобы на Полесье поселились страусы?! На подворье нашего героя возможно все, даже такие страусы.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-1

Деревня Гряда Житковичского района стала центром притяжения, и все благодаря Петру Прозапасу.

Петр Прозапас, завел во дворе экзотических птиц:
Чисто белый без пятен, красивый. Его привезли мне из Польши, 15 год рождения.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-4

На его даче расхаживают жар-птицы, принимают ванны черные лебеди и хлопают ресницами страусы.

Петр Прозапас:
Как придешь в шапке, вот у них интерес – схватить шапку и снять ее. Если прошляпил, то все, смотришь, уже шапку кинул там.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-7

Хозяин смеется, что и сам не заметил, как маленькие «ежики» выросли в 100-килограммовых птичек. Ленивка и Шустрик гордость коллекции. Со всеми находят общий язык и не зарывают голову в песок.

Петр Прозапас:
Мне нравится, что они танцуют.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-10

На страусах можно кататься?

Петр Прозапас:
Ну, пробую, но еще не дошло время.

Любовь к пернатым воспитал отец. На подворье Прозапасов всегда кружили птицы, поэтому Петр вырос хозяйственным и благородным. Держит пасеку и делает печи. А для своих любимцев высаживает поля с пшеницей, кукурузой, капустой. Заготавливать сено помогает вся семья.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-13

Ирина Прозапас, дочка:
Когда мы были маленькими, тоже папе помогали. И гусей пасли, нам это нравилось.

Какие самые требовательные?

Ирина Прозапас:
Страусы. Им нужно много воды давать, они за раз могут очень много скушать.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-16

Вот у нас Люда будущий ветеринар. Она нам помогает, она лучше понимает птиц, когда нужно укол сделать.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-19

Вольеры мастер на все руки построил сам, но экзотика не любит сидеть в клетке. По душе простор. Глядя на этих индийских павлинов, Петр Прозапас забывает про все хлопоты. Птичий язык он понимает с полусвиста и даже делает прогноз.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-22

Петр Прозапас:
Павлины это хорошие извещатели. Когда начинается дождь или буря, кричат.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-25

У павлинов очень красивые перья. Вы их как-то используете?

Петр Прозапас:
В вазе у нас стоят, как для сувенира.

Говорят, что перо павлина хорошо от сглаза. Есть такое?

Ирина Прозапас:
Да.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-28

Адаптировались и черные лебеди родом из Австралии. Сейчас у Степана и Моти очередной брачный период, а значит, ждать новое потомство. Правда, романтику лучше не нарушать. Парочка хоть и сладкая, но с характером.

Петр Прозапас:
Он охраняет свою подругу.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-31

Больно кусается?

Петр Прозапас:
Ну, щипает несильно, но щипает. Ни одна птица так не заступается, как лебедь за свою подругу.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-34

Будят по утрам семью Прозапас не только петухи, но и канарейки. Этим певцам по силам скопировать любые звуки. Каждый день семья из Житковичей приезжает на дачу, чтобы проведать своих братьев меньших.

Ирина Прозапас:
Не понимаешь или это телефон поет, или это канарейка. Поднимаешь телефон, никто вроде не звонил.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-37

Петр Прозапас:
Я рад, чтобы посмотрел, кто не видел. Говорили, автобусом приедут со школы, я говорю: «Пожалуйста, все даром». Это прекрасные творения Божьи! Как они поют, какие они в красивом оперении!

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-40

Кстати, в сельском зоопарке уже побывали гости из Минска и Питера. С таким колоритным папой, география точно будет расширяться.

Здесь принимают ванны чёрные лебеди и хлопают ресницами страусы. Как белорус завёл во дворе экзотических птиц-43

# Год малой родины # калейдоскоп # Петр Прозапас # Ирина Прозапас # Фотофакт # Птицы

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