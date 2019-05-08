Мать погибшего бортпроводника, спасавшего людей при пожаре SSJ-100, рассказала о смелом поступке сына

Новости России. Мать погибшего во время пожара в самолете SSJ-100 бортпроводника Максима Моисеева рассказала о сыне. Интервью с женщиной опубликовал «Пятый канал». По словам Юлии Каревой, ее сын проработал бортпроводником всего 1 год и 1 месяц. В апреле молодой человек отметил 21 день рождения. Женщина отметила, что сын мечтал стать летчиком с самого детства, но не прошел отбор. Затем Максим отслужил в армии, поступил на учебу в Санкт-Петербурге и параллельно стал работать бортпроводником.

Фото: vk.com/id31345264

О трагедии женщина узнала от мужа – он посмотрел новости и позвонил Юлии. Только к утру семье подтвердили гибель сына. Выжившие пассажиры рассказывали, что бортпроводник помогал эвакуировать людей до последнего, но сам не успел спастись. Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии