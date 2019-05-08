Мать погибшего бортпроводника, спасавшего людей при пожаре SSJ-100, рассказала о смелом поступке сына

Новости России. Мать погибшего во время пожара в самолете SSJ-100 бортпроводника Максима Моисеева рассказала о сыне.
Интервью с женщиной опубликовал «Пятый канал». По словам Юлии Каревой, ее сын проработал бортпроводником всего 1 год и 1 месяц. В апреле молодой человек отметил 21 день рождения.
Женщина отметила, что сын мечтал стать летчиком с самого детства, но не прошел отбор. Затем Максим отслужил в армии, поступил на учебу в Санкт-Петербурге и параллельно стал работать бортпроводником.
О трагедии женщина узнала от мужа – он посмотрел новости и позвонил Юлии. Только к утру семье подтвердили гибель сына.
Выжившие пассажиры рассказывали, что бортпроводник помогал эвакуировать людей до последнего, но сам не успел спастись.
Крушение самолёта в Шереметьево. 41 погибший. Главное о трагедии
«Порядочность, смелось, отважность – это все в нем присутствовало. И главное – доброта и уважение к людям», – отмечает женщина.
Юлия также рассказала о том, что подростком Максим спас тонущего человека. Мальчику было всего 15 лет и он, не раздумывая, бросился на помощь.
У Максима остались два младших брата и невеста.
Бортпроводник погиб во время пожара на борту самолета SSJ-100. Трагедия случилась вечером пятого мая в аэропорту «Шереметьево». Во время посадки у воздушного судна загорелись двигатели. В результате происшествия погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
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